KPMG retira su informe sobre IA debido a errores

La firma de servicios profesionales KPMG ha retirado su informe titulado “Redefining excellence in the age of Agentic AI”. Esto sigue a las objeciones de varias organizaciones respecto a la veracidad de los datos presentados en el informe, según informa Techcrunch.com informa.

El equipo de investigación de GPTZero identificó numerosas imprecisiones en el documento, publicado en octubre de 2025. Según el Financial Times, los errores fueron resultado de “alucinaciones” de la IA. En otras palabras, parece que la consultora utilizó la IA para ayudar a preparar un informe sobre la propia IA.

Organizaciones como UBS, el Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido, los Ferrocarriles Federales Suizos y Transport for London confirmaron que la información del informe era incorrecta o engañosa. Un portavoz de KPMG declaró que se está llevando a cabo una investigación interna y que el informe ha sido retirado del sitio.

“Exigimos a todos nuestros empleados que sigan las directrices para el uso responsable de la IA, incluida la supervisión humana para validar el contenido y verificar fuentes independientes”, añadió el portavoz de la empresa.

Como recordatorio, el mes pasado EY también retiró su informe sobre programas de fidelización. En aquel entonces, se descubrió que el documento contenía comentarios falsos e información inventada por la IA.