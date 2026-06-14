Un sol sobre el escritorio: la startup Avalanche logra resultados gigantes con un mini reactor

La startup estadounidense Avalanche ha anunciado que ha superado uno de los obstáculos más importantes en el camino hacia la energía de fusión comercial. Los ingenieros de la compañía lograron calentar plasma a aproximadamente 11 millones de grados Celsius en un dispositivo con un diámetro de solo 13 centímetros. Esta cifra es casi igual a la temperatura en el núcleo del Sol y es aceptada por los expertos de la industria como una prueba clave de que la tecnología se está desarrollando en la dirección correcta. Esto es reportado por la noticia de.

Según ixbt.com, en el mundo de la física de la fusión, cruzar el umbral de los 10 millones de grados se considera un "hito de oro". Solo un puñado de empresas a nivel mundial han podido registrar tal resultado. La singularidad del éxito de Avalanche radica en el hecho de que este resultado se logró utilizando el reactor Jyn, extremadamente compacto. Por lo general, los proyectos de fusión se asocian con instalaciones que ocupan vastas áreas y requieren miles de millones de dólares en inversión.

Compacidad y eficiencia económica

Los investigadores miden la temperatura del plasma a través de la energía de las partículas. El equipo de Avalanche afirma haber alcanzado el nivel de 1 kiloelectronvoltio (keV), que corresponde exactamente a 11 millones de grados Celsius. Por supuesto, la alta temperatura por sí sola no significa una fuente de energía lista para usar; para una fusión estable, el plasma debe mantenerse a una cierta densidad y durante un tiempo determinado. Sin embargo, los reactores eficientes del futuro son inimaginables sin esta etapa.

El proyecto también cuenta con indicadores económicos impresionantes. La startup gastó menos de 50 millones de dólares para lograr este resultado. A modo de comparación, otros participantes en la carrera de la fusión gastan cientos de millones o incluso miles de millones de dólares antes de alcanzar hitos similares. Avalanche apuesta a que los futuros sistemas energéticos serán dispositivos compactos y asequibles en lugar de instalaciones gigantes.

Otra ventaja importante del tamaño pequeño es la capacidad de mejorar rápidamente el dispositivo. Según la empresa, el diseño del reactor Jyn se ha actualizado 25 veces desde el otoño pasado. En proyectos masivos, es casi imposible realizar cambios a tal velocidad. Esto permite corregir rápidamente los errores tecnológicos y probar nuevas ideas en la práctica de inmediato.

Perspectivas de futuro

Los resultados obtenidos están actualmente a la espera de revisión por pares y publicación oficial por parte de la comunidad científica. No obstante, los datos han sido verificados de forma independiente por un especialista del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Si este concepto demuestra su validez en las próximas pruebas, podría producirse una verdadera revolución en el sector energético.

Para los países en rápido desarrollo, tales tecnologías compactas podrían ser de gran importancia en el futuro. En lugar de gigantescas centrales nucleares, la aparición de reactores de fusión seguros y compactos capaces de suministrar energía a barrios o pequeñas zonas industriales podría abrir un nuevo capítulo en la consecución de la independencia energética.