Gears of War: E-Day requisitos del sistema anunciados: Bajas exigencias a pesar de Unreal Engine 5

A pesar de estar construido sobre el motor Unreal Engine 5, uno de los proyectos más esperados de Microsoft, Gears of War: E-Day, ha presentado requisitos técnicos inesperadamente bajos para los usuarios de PC. Aunque este proyecto exclusivo, desarrollado por el estudio The Coalition, utiliza tecnología gráfica moderna, se ha revelado que funciona de manera estable incluso en dispositivos de potencia media. Esto es reportado por Ixbt.com .

Según ixbt.com, tarjetas gráficas como la NVIDIA GeForce RTX 2060 o la AMD Radeon RX 6600 son suficientes para ejecutar el juego en configuraciones mínimas. Esto significa que incluso los propietarios de tarjetas gráficas de gama media de hace unos años podrán jugar cómodamente en Full HD. También es notable que la lista de requisitos mínimos mencione modelos como la RTX 5050 y la RX 9060, que aún no ha salido al mercado.

Parámetros técnicos recomendados

Los requisitos del sistema recomendados tampoco son muy altos según los estándares modernos. Para aquellos que deseen jugar con alta calidad, se recomienda el siguiente hardware:

Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, RTX 5060 o AMD Radeon RX 6700 XT;

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, RTX 5060 o AMD Radeon RX 6700 XT; Memoria RAM: Mínimo 12 GB (recomendado no especificado, pero 16 GB se considera el estándar);

Mínimo 12 GB (recomendado no especificado, pero 16 GB se considera el estándar); Almacenamiento: 130 GB de espacio libre en un SSD;

130 GB de espacio libre en un SSD; Procesador gráfico: Intel Arc B580 también aparece en ambas categorías.

El tamaño de 130 GB del proyecto Gears of War: E-Day demuestra lo detallado que está su mundo. Los desarrolladores recomiendan encarecidamente el uso de un SSD, ya que la tecnología Unreal Engine 5 requiere una carga rápida de datos.

El juego tiene previsto su lanzamiento oficial para las consolas Xbox Series y la plataforma Steam el 6 de octubre. Un aspecto importante es que, como parte de su nueva estrategia, Microsoft no planea lanzar este proyecto en consolas competidoras (como la PlayStation 5). Esto convierte a Gears of War: E-Day en una verdadera exclusiva de consola.

Esta noticia es especialmente significativa para los jugadores en Uzbekistán, ya que muchos usuarios en nuestro país todavía utilizan tarjetas gráficas al nivel de la RTX 2060 y la RTX 3060. Tal optimización de un juego insignia en el motor Unreal Engine 5 permitirá a una amplia audiencia disfrutar de gráficos de nueva generación.