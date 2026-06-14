Lucha contra la ciberdelincuencia: El FBI construye una ciudad de simulación especial en EE. UU.

·15·Tecnología
Lucha contra la ciberdelincuencia: El FBI construye una ciudad de simulación especial en EE. UU.

El Federal Bureau of Investigation (FBI) de los Estados Unidos ha lanzado un campo de entrenamiento único llamado Kinetic Cyber Range, diseñado para combatir ciberataques y formar a especialistas en criminalística digital. Ubicado en Huntsville, Alabama, este complejo es una maqueta a escala completa de una ciudad estadounidense típica, que sirve para desarrollar medidas eficaces contra los enormes daños económicos causados por los ciberdelincuentes. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, la implementación de este proyecto no es casualidad. Según el informe de 2025 del FBI, las pérdidas por ciberdelincuencia en los EE. UU. alcanzaron la cifra récord de 20.900 millones de dólares. Esta cifra es un 26 por ciento superior a la del año pasado. En particular, el ransomware dirigido a infraestructuras críticas se señala como una amenaza principal.

La armonía entre el mundo virtual y la infraestructura real

El Kinetic Cyber Range, que abarca casi 2.000 metros cuadrados, incluye edificios residenciales totalmente equipados, un hotel, una gasolinera, una tienda de comestibles, un tribunal, un hospital y una empresa de energía. Todos los objetos están conectados por carreteras y semáforos, equipados con sistemas digitales que operan en tiempo real.

Los expertos del FBI destacan que la principal ventaja del campo es que está completamente aislado de las redes externas. Esto permite a los especialistas modelar de forma segura diversos ciberataques y estudiar sus consecuencias. Desde febrero de 2025, más de 1.400 personas, incluidos representantes de agencias federales y locales, han completado su formación aquí.

El centro de datos dentro del complejo es de particular importancia. Alberga más de 200 servidores que funcionan con sistemas operativos Windows y Linux. Según el director del programa, Dave Beachboard, el entorno en las salas de servidores —espacio reducido, baja temperatura y ruido— es lo más parecido posible a las condiciones a las que se enfrentan los investigadores en la vida real.

Vida humana y seguridad digital

Durante los ejercicios realizados en el campo, se examinan escenarios extremos como el fallo de los sistemas hospitalarios. En tales situaciones, se enseña a los especialistas a tomar decisiones bajo presión de tiempo y estrés intenso. Dicha preparación puede ser crucial para salvar vidas humanas durante un ataque real.

El Kinetic Cyber Range también sirve como campo de pruebas para nuevos métodos en criminalística digital. Utiliza herramientas especiales que permiten eludir los mecanismos de seguridad en dispositivos de gigantes como Apple y Google. Aunque estos métodos son controvertidos debido al uso de vulnerabilidades no reveladas, el FBI los considera necesarios para resolver delitos.

En conclusión, la creación de una "ciberciudad" de este tipo demuestra lo urgente que es la cuestión de la seguridad de la información en el mundo moderno. A medida que se amplía la escala de los ciberataques, las fuerzas del orden se ven obligadas a elevar no solo las herramientas técnicas, sino también las habilidades prácticas de los especialistas a un nuevo nivel.

FBICiberseguridadEE. UU.TecnologíaCiberdelincuencia
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

DeepCool presenta una solución inesperada: instalar disipadores masivos en cajas SFFDeepCool presenta una solución inesperada: instalar disipadores masivos en cajas SFFAyer, 18:25La NASA prueba el avión supersónico X-59 en una nueva etapaLa NASA prueba el avión supersónico X-59 en una nueva etapaAyer, 17:22Gears of War: E-Day requisitos del sistema anunciados: Bajas exigencias a pesar de Unreal Engine 5Gears of War: E-Day requisitos del sistema anunciados: Bajas exigencias a pesar de Unreal Engine 5Ayer, 16:55Elon Musk se convierte en el primer trillonario del mundo: la salida a bolsa de SpaceX transforma el mercadoElon Musk se convierte en el primer trillonario del mundo: la salida a bolsa de SpaceX transforma el mercadoAyer, 16:54Restricciones impuestas a la IA de Anthropic tras una advertencia de AmazonRestricciones impuestas a la IA de Anthropic tras una advertencia de AmazonAyer, 16:20EE. UU. enfrenta una crisis en la producción de misiles: un problema de 73 mil millones de dólaresEE. UU. enfrenta una crisis en la producción de misiles: un problema de 73 mil millones de dólaresAyer, 15:23
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado