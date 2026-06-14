Lucha contra la ciberdelincuencia: El FBI construye una ciudad de simulación especial en EE. UU.

El Federal Bureau of Investigation (FBI) de los Estados Unidos ha lanzado un campo de entrenamiento único llamado Kinetic Cyber Range, diseñado para combatir ciberataques y formar a especialistas en criminalística digital. Ubicado en Huntsville, Alabama, este complejo es una maqueta a escala completa de una ciudad estadounidense típica, que sirve para desarrollar medidas eficaces contra los enormes daños económicos causados por los ciberdelincuentes. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, la implementación de este proyecto no es casualidad. Según el informe de 2025 del FBI, las pérdidas por ciberdelincuencia en los EE. UU. alcanzaron la cifra récord de 20.900 millones de dólares. Esta cifra es un 26 por ciento superior a la del año pasado. En particular, el ransomware dirigido a infraestructuras críticas se señala como una amenaza principal.

La armonía entre el mundo virtual y la infraestructura real

El Kinetic Cyber Range, que abarca casi 2.000 metros cuadrados, incluye edificios residenciales totalmente equipados, un hotel, una gasolinera, una tienda de comestibles, un tribunal, un hospital y una empresa de energía. Todos los objetos están conectados por carreteras y semáforos, equipados con sistemas digitales que operan en tiempo real.

Los expertos del FBI destacan que la principal ventaja del campo es que está completamente aislado de las redes externas. Esto permite a los especialistas modelar de forma segura diversos ciberataques y estudiar sus consecuencias. Desde febrero de 2025, más de 1.400 personas, incluidos representantes de agencias federales y locales, han completado su formación aquí.

El centro de datos dentro del complejo es de particular importancia. Alberga más de 200 servidores que funcionan con sistemas operativos Windows y Linux. Según el director del programa, Dave Beachboard, el entorno en las salas de servidores —espacio reducido, baja temperatura y ruido— es lo más parecido posible a las condiciones a las que se enfrentan los investigadores en la vida real.

Vida humana y seguridad digital

Durante los ejercicios realizados en el campo, se examinan escenarios extremos como el fallo de los sistemas hospitalarios. En tales situaciones, se enseña a los especialistas a tomar decisiones bajo presión de tiempo y estrés intenso. Dicha preparación puede ser crucial para salvar vidas humanas durante un ataque real.

El Kinetic Cyber Range también sirve como campo de pruebas para nuevos métodos en criminalística digital. Utiliza herramientas especiales que permiten eludir los mecanismos de seguridad en dispositivos de gigantes como Apple y Google. Aunque estos métodos son controvertidos debido al uso de vulnerabilidades no reveladas, el FBI los considera necesarios para resolver delitos.

En conclusión, la creación de una "ciberciudad" de este tipo demuestra lo urgente que es la cuestión de la seguridad de la información en el mundo moderno. A medida que se amplía la escala de los ciberataques, las fuerzas del orden se ven obligadas a elevar no solo las herramientas técnicas, sino también las habilidades prácticas de los especialistas a un nuevo nivel.