El origen de la vida: científicos descubren nuevos datos sobre la evolución de organismos complejos

En la biología moderna, los conceptos sobre el origen de los organismos celulares complejos (eucariotas) podrían cambiar fundamentalmente. Un equipo internacional de investigadores concluyó que los ancestros de todos los animales, plantas y hongos no se formaron únicamente por la fusión de una arquea y una bacteria. Los resultados de un nuevo estudio publicado en la revista Nature muestran que la formación del árbol de la vida fue un proceso complejo de varias etapas. Esto es reportado por Ixbt.com .

Según el modelo aceptado hasta ahora en la ciencia, hace unos dos mil millones de años, una arquea engulló una alfaproteobacteria y, con el tiempo, esta bacteria se convirtió en la mitocondria, el centro energético de la célula. Este evento se consideraba el principal punto de inflexión en la aparición de los eucariotas, que son la base de la humanidad y de todos los seres multicelulares. Sin embargo, análisis genéticos recientes han demostrado que esta cadena de eventos es mucho más compleja.

Fuentes multifacéticas de la herencia genética

Los científicos analizaron los genomas de diversas formas de vida para reconstruir el último ancestro común universal (LECA) de todos los eucariotas modernos. Durante el estudio, se prestó especial atención no solo a los animales, sino también a microorganismos poco estudiados. Como resultado, se descubrió que el ancestro común de todas las células complejas poseía una estructura muy perfecta para su época.

Se determinó que este antiguo organismo vivía en un entorno oxigenado, obtenía energía consumiendo otros microorganismos y poseía sistemas de transporte característicos de las células modernas. El aspecto más interesante es que la composición genética de este ancestro consistía en una colección de genes derivados de varias formas de vida diferentes, no solo de dos.

Según los resultados del estudio, los siguientes grupos participaron en la formación del genoma eucariota:

Arqueas Asgard: un grupo de arqueas consideradas los parientes más cercanos de los eucariotas;

Alfaproteobacterias: los ancestros directos de las mitocondrias;

Planctomycetota y Myxococcota: grandes grupos bacterianos cuya participación en este proceso no se esperaba;

Virus gigantes: su contribución genética resultó ser incluso más fuerte que la de algunos linajes bacterianos.

Casi un tercio de los genes estudiados son únicos de los eucariotas, sin encontrar análogos en bacterias o arqueas. Esto indica que las formas de vida complejas siguieron un camino evolutivo único durante su formación. La influencia de los virus gigantes en el genoma fue un descubrimiento inesperado para los científicos.

Este descubrimiento obliga a revisar gran parte de la información en los libros de texto de biología. Según Ixbt.com, el origen de la vida no fue un evento accidental único, sino el producto de intercambios genéticos a largo plazo entre diversos microorganismos. Esto confirma una vez más lo compleja e interconectada que es la vida en la Tierra.