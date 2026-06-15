Creado un robot para limpiar basura espacial en órbita

·4·Tecnología
Creado un robot para limpiar basura espacial en órbita

En EE. UU. se ha desarrollado un robot llamado REACCH para recolectar basura espacial en órbita. Este dispositivo, similar a un pulpo, puede capturar satélites fuera de servicio y otros desechos espaciales mediante manipuladores flexibles especiales.

El robot dirige los desechos hacia las capas densas de la atmósfera terrestre. Como resultado, se queman al entrar en la atmósfera, lo que reduce la cantidad de objetos peligrosos en órbita. Esto sirve para aumentar la seguridad de los satélites activos y de futuras misiones espaciales.

El prototipo de REACCH se ha estado probando en la International Space Station desde 2024. Los expertos señalan que existen millones de pequeños y miles de grandes desechos espaciales en la órbita terrestre y planean utilizar el robot en misiones prácticas a partir de 2027. Esta tecnología se considera un paso importante en la lucha contra el problema de la basura espacial.

Satélite artificial moviéndose en el espacio'iy yo‘ldosh va robotning texnik qismlari.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Samsung y SK Hynix planean construir una nueva gran planta de semiconductores en Corea del SurSamsung y SK Hynix planean construir una nueva gran planta de semiconductores en Corea del SurHoy, 10:00Huawei Mate 80 toma el liderazgo en el mercado: Apple se queda atrásHuawei Mate 80 toma el liderazgo en el mercado: Apple se queda atrásHoy, 09:27Asus presenta un cargador GaN compacto y asequible de 100 WAsus presenta un cargador GaN compacto y asequible de 100 WHoy, 09:23Despidos bajo el disfraz de la IA: ¿Por qué los gigantes tecnológicos están recortando personal?Despidos bajo el disfraz de la IA: ¿Por qué los gigantes tecnológicos están recortando personal?Hoy, 08:56La startup Orbio recauda 21 millones de dólares para contratar empleados del sector serviciosLa startup Orbio recauda 21 millones de dólares para contratar empleados del sector serviciosHoy, 08:55Mercado de sistemas de refrigeración en crisis: los precios de los refrigerantes se disparanMercado de sistemas de refrigeración en crisis: los precios de los refrigerantes se disparanHoy, 08:54
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado