Creado un robot para limpiar basura espacial en órbita

En EE. UU. se ha desarrollado un robot llamado REACCH para recolectar basura espacial en órbita. Este dispositivo, similar a un pulpo, puede capturar satélites fuera de servicio y otros desechos espaciales mediante manipuladores flexibles especiales.

El robot dirige los desechos hacia las capas densas de la atmósfera terrestre. Como resultado, se queman al entrar en la atmósfera, lo que reduce la cantidad de objetos peligrosos en órbita. Esto sirve para aumentar la seguridad de los satélites activos y de futuras misiones espaciales.

El prototipo de REACCH se ha estado probando en la International Space Station desde 2024. Los expertos señalan que existen millones de pequeños y miles de grandes desechos espaciales en la órbita terrestre y planean utilizar el robot en misiones prácticas a partir de 2027. Esta tecnología se considera un paso importante en la lucha contra el problema de la basura espacial.