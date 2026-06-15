Los gigantes tecnológicos chinos abandonan los chips de NVIDIA y se vuelcan al mercado local

Las grandes empresas tecnológicas chinas, incluida ByteDance, propietaria de TikTok, están reduciendo drásticamente su dependencia de la corporación estadounidense NVIDIA para el desarrollo de sistemas de AI. Como resultado de los pasos dados por Pekín hacia la independencia tecnológica, se está formando rápidamente en el país una cadena de chips y aceleradores locales. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la agencia Reuters, ByteDance se encuentra actualmente en negociaciones con la empresa Iluvatar CoreX, con sede en Shanghái, para la compra de GPU. Estos chips están diseñados para soportar el proceso de inferencia de los modelos de AI. Si el acuerdo se concreta, Iluvatar CoreX se convertirá en el tercer mayor proveedor local de chips para ByteDance, después de gigantes como Huawei y Cambricon.

El auge de los fabricantes locales

No solo ByteDance, sino también otros líderes tecnológicos chinos se están centrando en el mercado interno a medida que se endurecen las restricciones a las tecnologías extranjeras. En particular, los chips Kunlunxin desarrollados por Baidu se están utilizando con éxito en la infraestructura de Tencent. Esto demuestra que el mercado chino de aceleradores de AI está creciendo no solo en cantidad, sino también en calidad.

Según las estadísticas, los fabricantes de chips chinos ya ocupan casi el 41% del mercado de aceleradores de servidores en el país. Esto significa que líderes globales como NVIDIA están perdiendo cuota de mercado en una de sus regiones más importantes. Las restricciones a la exportación impuestas por EE. UU. han obligado a las empresas chinas a buscar alternativas e invertir en sus propios desarrollos.

Estrategia de independencia tecnológica

El gobierno de Pekín ha seguido durante mucho tiempo una política para reducir el riesgo de dependencia de proveedores extranjeros en sectores estratégicos. Los chips de AI ocupan un lugar central en este sentido, ya que son la base de la economía moderna y la seguridad. Aunque las soluciones ofrecidas por las empresas locales pueden estar ligeramente por detrás de los productos de NVIDIA en rendimiento, su disponibilidad y seguridad política se han convertido en los factores clave.

Estos procesos también son importantes para los usuarios y profesionales de TI en Uzbekistán. Tales cambios en el mercado global de chips podrían afectar los precios de los gadgets y servicios en la nube en el futuro, y también podrían conducir a una mayor difusión de las tecnologías chinas en nuestra región. Aunque NVIDIA mantiene su liderazgo por ahora, se espera que la actividad de China en esta "guerra de chips" altere el equilibrio global.