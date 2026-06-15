El Galaxy S27 podría equiparse con pantallas chinas: Samsung y BOE cerca de un acuerdo

El gigante tecnológico surcoreano Samsung se prepara para un cambio revolucionario en la historia de sus smartphones insignia. La empresa está considerando comprar paneles OLED a la corporación china BOE para la futura serie Galaxy S27. Si este acuerdo se materializa, los buques insignia Galaxy S estarán equipados por primera vez con pantallas de una empresa extranjera en lugar de su propia división Samsung Display. Así lo informa Ixbt.com informa.

Según ETNews, el presidente de Samsung Electronics y jefe de la división móvil, TM Roh, visitará China a finales de junio para mantener negociaciones con la dirección de BOE. Se espera que esta reunión sea la continuación lógica de la visita realizada por el presidente de BOE, Chen Yanshun, a Corea del Sur a finales de 2025. Las relaciones entre las partes han mejorado significativamente tras largas disputas sobre patentes.

Estrategia de reducción de costes

Los analistas creen que este paso inesperado de Samsung se debe al fuerte aumento de los costes de los componentes de los smartphones, en particular de los chips de memoria y los procesadores. Para reducir los costes de producción y mantener la competitividad en el mercado, la empresa se ve obligada a diversificar su base de proveedores de pantallas.

Hasta ahora, Samsung solo había utilizado paneles OLED fabricados en sus propias fábricas para sus smartphones de gama alta. Las pantallas de los fabricantes chinos se instalaban principalmente en los modelos Galaxy más baratos y de gama media. La elevación de la asociación con BOE al nivel de buque insignia indica que la calidad de la tecnología china ha empezado a cumplir los requisitos de Samsung.

Mercado de televisores y planes futuros

Se espera que las negociaciones abarquen no solo los smartphones, sino también el mercado de los televisores. Según los informes, la cooperación entre Samsung y BOE también se está ampliando en el suministro de paneles LCD. Se prevé que para 2026, el volumen de paneles suministrados desde China para los televisores Samsung alcance los 5 millones de unidades.

La serie Samsung Galaxy S es uno de los buques insignia más populares en el mercado de los smartphones. El cambio de proveedor de pantallas podría tener un impacto positivo en el precio final de los dispositivos en el futuro, pero la calidad de la imagen y la durabilidad de la pantalla siguen siendo los criterios principales para los usuarios. Por ahora, Samsung y BOE no han revelado los detalles de un acuerdo oficial.