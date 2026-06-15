Pasaporte digital para agentes de IA: La startup NewCore recauda 66 millones de dólares

Las grandes corporaciones de todo el mundo están empezando a contratar agentes de inteligencia artificial (IA) no solo como herramientas de software, sino como empleados de pleno derecho. En este sentido, la cuestión de la seguridad y la identificación de estos “empleados” digitales ha pasado a primer plano. La startup de ciberseguridad NewCore ha salido del modo sigilo tras recaudar 66 millones de dólares para resolver este problema. Así lo informa Techcrunch.com informa .

La ronda de inversión, liderada por el fondo de capital riesgo Cyberstarts, contó con la participación de grandes empresas como Index Ventures y Evolution Equity Partners. Tras esta financiación, el valor de mercado de NewCore se estimó en 300 millones de dólares. El objetivo principal de la startup es crear un sistema para autenticar, gestionar y controlar las acciones de los agentes de IA dentro de la red corporativa.

Actualmente, muchas empresas globales están integrando agentes de IA en sus flujos de trabajo. Por ejemplo, Goldman Sachs probó el año pasado a Devin, una IA especializada en programación, como nuevo empleado. El gigante de la consultoría McKinsey anunció este año que 25,000 agentes de IA trabajan junto a sus 60,000 empleados humanos. Estas tendencias exigen un nuevo enfoque para la gestión de trabajadores digitales.

Los sistemas antiguos no están preparados para la nueva era

Según Zohar Alon, fundador y CEO de NewCore, los sistemas de identificación existentes se han convertido en el eslabón más débil de la seguridad corporativa. Según él, las plataformas con 15-20 años de historia no pueden soportar la complejidad y la escala que generan los agentes de IA. En una entrevista con TechCrunch, Alon enfatizó que “los sistemas antiguos están destinados a fallar pronto”.

La plataforma NewCore está diseñada para unificar las identidades de humanos y agentes de IA en un solo sistema. La startup sostiene que los agentes de IA no deben ser tratados como simples cuentas de servicio, sino como “ciudadanos de primera clase” con sus propios derechos, ciclos de vida y permisos. Esto permite a los servicios de seguridad rastrear con precisión las acciones de cada bot.

El equipo fundador de la empresa está formado por expertos con gran experiencia en el campo de la ciberseguridad. Zohar Alon fundó anteriormente la startup Dome9 y la vendió a Check Point. Otros miembros del equipo incluyen a Amihai Neiderman, exjefe de la famosa unidad israelí 8200, y Erez Yarkoni, exdirector de TI de T-Mobile USA.

Una solución contra el estancamiento del mercado

Zohar Alon dice que la idea de NewCore nació en 2023 mientras revisaba el presupuesto tecnológico de una gran empresa. A pesar de las enormes sumas pagadas por los servicios de identificación, los clientes estaban totalmente insatisfechos con la calidad de los proveedores actuales. Esto indica una falta de competencia y un estancamiento tecnológico en el mercado.

A medida que la transformación digital se acelera en Uzbekistán, el uso de bots de IA en el sector bancario y financiero está creciendo. Soluciones como NewCore podrían volverse cruciales para las empresas locales en el futuro para protegerse contra ciberataques y regular los sistemas automatizados.

En conclusión, a medida que los agentes de IA se convierten en una parte integral de la fuerza laboral, el tema de su identificación y control se convierte en un nuevo frente de la ciberseguridad. Al llenar este vacío, NewCore pretende establecer un nuevo estándar para la gestión de empleados digitales en el mundo corporativo.