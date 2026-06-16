El Departamento de Comercio de EE. UU. impuso repentinamente restricciones severas a Anthropic, obligando a la empresa a poner sus modelos de IA más avanzados fuera de línea. Esta decisión causó un gran revuelo en el mundo tecnológico, ya que demostró la capacidad del gobierno de intervenir directamente en los productos de empresas tecnológicas privadas sin una orden judicial. Este incidente se interpreta como una seria advertencia no solo para Anthropic, sino para toda la industria de la IA. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

El viernes pasado, el Departamento de Comercio envió una carta oficial a Anthropic, basándose en una directiva de control de exportaciones poco utilizada. En ella, se prohibió que personas no estadounidenses, incluidos los empleados extranjeros de la empresa, utilizaran los modelos Fable 5 y Mythos 5. El gobierno justificó esto como una amenaza a la seguridad nacional, aunque no reveló detalles específicos. Como resultado, para evitar violaciones legales, la empresa se vio obligada a desactivar completamente sus modelos más potentes para todos los usuarios.

¿Presión política o error técnico?

Según las suposiciones iniciales, las restricciones estaban relacionadas con la posibilidad de evadir los sistemas de seguridad (guardrails) de la IA. Sin embargo, según Axios, la situación se debe más a factores políticos que a problemas técnicos. Los informes indican que desacuerdos personales entre la dirección de Anthropic y la administración de Donald Trump podrían haber impulsado la adopción de la directiva de exportación.

Katie Moussouris, reconocida experta en ciberseguridad, analizó la situación y cuestionó los argumentos del gobierno. Según ella, las vulnerabilidades de seguridad identificadas por investigadores de Amazon no eran lo suficientemente graves como para aplicar un control de exportaciones. Moussouris destacó que los modelos son fundamentales para la ciberdefensa y que bloquearlos debilita a los defensores de redes de EE. UU.

Según los expertos, la diferencia entre pedir a un modelo de IA que revise el código por seguridad y pedirle que lo corrija es mínima. El gobierno, sin embargo, consideró precisamente estas funciones como peligrosas. Moussouris y decenas de otros especialistas instaron a la administración Trump a revocar esta decisión, afirmando que tales pasos dañan la capacidad de defensa en el ámbito de la ciberseguridad.

Este suceso es también una señal importante para mercados emergentes como Uzbekistán. El hecho de que los gigantes tecnológicos globales puedan restringir sus productos en cualquier momento bajo la presión del gobierno de EE. UU. plantea dudas sobre la estabilidad de los servicios basados en IA. Esto demuestra una vez más la importancia de desarrollar soluciones tecnológicas localizadas e independientes.

Por ahora, se desconoce cuándo volverán a estar operativos los modelos de Anthropic. Este caso indica que el control estatal sobre la IA en EE. UU. ha alcanzado una nueva etapa. De ahora en adelante, las empresas tecnológicas deberán lidiar no solo con la innovación, sino también con la coyuntura política.