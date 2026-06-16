Baseus presenta la nueva estación de acoplamiento Spacemate RD1 Pro de 160 W

Baseus, empresa consolidada en el mercado de accesorios electrónicos, ha presentado uno de sus dispositivos más potentes y multifuncionales: la estación de acoplamiento Spacemate RD1 Pro. Esta novedad es una versión mejorada del modelo RD1 lanzado hace dos años, que ofrece capacidades ampliadas para los usuarios modernos de portátiles y computadoras. El dispositivo destaca no solo por el número de puertos, sino también por su eficiencia en la transmisión de energía. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

El modelo Spacemate RD1 Pro está basado en la tecnología GaN (nitruro de galio), lo que garantiza un alto rendimiento eléctrico manteniendo un tamaño compacto. La potencia total de la estación es de 160 W, permitiendo la carga rápida de varios gadgets simultáneamente, incluidos portátiles potentes. Esto ayuda a eliminar el problema de los cables y adaptadores excesivos en el escritorio.

Especificaciones técnicas e interfaces

El nuevo dispositivo ofrece un total de 15 interfaces de conexión, convirtiéndolo en una de las estaciones de acoplamiento más universales del mercado. Su chasis cuenta con una pantalla integrada que muestra en tiempo real cuánta energía consumen los dispositivos conectados. Esta función permite a los usuarios controlar la distribución de la potencia.

Posibilidad de conectar varios monitores externos simultáneamente;

Puertos de transferencia de datos de alta velocidad;

Sistema protegido contra el sobrecalentamiento mediante tecnología GaN;

Compatibilidad total con los sistemas operativos Windows y macOS.

Según ixbt.com, el dispositivo ofrece diferentes capacidades según el sistema operativo al trabajar con varios monitores. Mientras que los usuarios de Windows tienen máxima libertad para ampliar su área de trabajo, en macOS persisten algunas limitaciones en la transmisión de imagen a pantallas externas debido a las características propias de la arquitectura de Apple.

Precio y comodidad de uso

La Baseus Spacemate RD1 Pro está dirigida a diseñadores profesionales, programadores y empleados de oficina que trabajan con sistemas de múltiples monitores. El diseño universal del dispositivo se adapta a cualquier interior moderno y ayuda a mantener el orden en el escritorio. La estación de acoplamiento se valora actualmente en unos 300 dólares en el mercado global.

Teniendo en cuenta la alta demanda de productos Baseus en el mercado de Uzbekistán, se espera que este modelo aparezca pronto en los estantes de los minoristas locales. Sin duda, será una de las soluciones más óptimas, especialmente para los propietarios de MacBook y portátiles Windows modernos con puerto USB Type-C.