Se observa una disminución significativa de la actividad en el Sol, la fuente de luz central del sistema solar. Especialistas del Instituto de Investigación Espacial (IKI) y del Instituto de Física del Sol y la Tierra (ISZF) de la Academia de Ciencias de Rusia han notado que la estrella está entrando en una fase de «sueño estival». Esta situación no es solo de carácter estacional, sino que coincide con el periodo de declive general del ciclo solar actual. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según los científicos, actualmente no se observan cambios graves ni llamaradas peligrosas en la superficie solar. Según Ixbt.com, los procesos en la superficie de la estrella se han vuelto bastante «aburridos» y no representan ningún peligro para la Tierra. Esto indica que no habrá tormentas magnéticas fuertes en las próximas semanas.

¿Ha quedado atrás el riesgo de tormentas magnéticas?

En este momento, en el Sol solo se mantiene una actividad de llamaradas moderada relacionada con el grupo de manchas 4465. Sin embargo, según los pronósticos de los expertos, se espera que los indicadores principales caigan a un nivel mínimo una vez que se agoten las reservas de energía de esta zona. Esto contribuirá a la estabilización del campo magnético terrestre.

Asimismo, se han detectado varias protuberancias grandes (nubes de gas) en la superficie solar. Incluso si se desprendieran de la superficie de la estrella y fueran lanzadas al espacio, se destaca que su dirección no sería hacia la Tierra. Tales fenómenos solo servirían para que los astrónomos capturen bellas imágenes de video.

Se espera que el bajo nivel de actividad geomagnética se mantenga durante el próximo mes. Esto es una buena noticia, especialmente para las personas con enfermedades crónicas sensibles a las tormentas magnéticas, ya que los cambios bruscos en la atmósfera y las fluctuaciones de presión serán mínimos en este periodo.

No obstante, los científicos instan a no bajar la guardia. Dado que el Sol es un sistema dinámico, un escenario absolutamente «calmado» no siempre está garantizado. Pueden ocurrir algunas llamaradas inesperadas de repente, pero su magnitud no será suficiente para dañar los sistemas de comunicación globales o las redes eléctricas.

Para los entusiastas del espacio y las personas sensibles al clima en Uzbekistán, se pronostica que este periodo de «sueño estival» transcurrirá con relativa tranquilidad. Los habitantes de la Tierra podrán disfrutar de la estabilidad geomagnética hasta que el Sol alcance su próximo pico de actividad.