Tecnología moderna con estilo retro: FiiO presenta la radio de bolsillo RR13

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Tecnología moderna con estilo retro: FiiO presenta la radio de bolsillo RR13

La famosa marca FiiO, fabricante de dispositivos de audio de alta calidad para audiófilos, ha presentado su nuevo producto: el receptor de radio FM de bolsillo RR13. Este gadget combina el diseño clásico del siglo pasado con las tecnologías de audio avanzadas de hoy, siendo un regalo inesperado para los amantes de la nostalgia. Así lo informa Ixbt.com.

La apariencia del dispositivo está diseñada en estilo retro: cuenta con una aguja luminosa mecánica y un regulador de dial analógico para ajustar las frecuencias. Según ixbt.com, este diseño brinda al usuario el placer de operar radios antiguas, aunque su interior consiste totalmente en circuitos modernos.

Especificaciones técnicas y calidad de sonido

El corazón del modelo FiiO RR13 es el chip FM Silicon Labs Si4831. El dispositivo opera en los rangos de frecuencia de 87–108 MHz y 76–90 MHz, lo que le permite sintonizar todas las estaciones de radio en cualquier parte del mundo, incluyendo Uzbekistán. Para una recepción de señal más estable, además de la antena interna, cuenta con una antena telescópica externa.

En cuanto a la calidad de sonido, a diferencia de las radios comunes, el fabricante ha implementado un sistema de amplificación independiente. El dispositivo cuenta con efecto BASS+ y un sistema de sonido 3D, que proporciona un sonido profundo y voluminoso incluso a través del pequeño altavoz. Los usuarios pueden escuchar música mediante el altavoz integrado o con auriculares.

El gadget es alimentado por una batería reemplazable con capacidad de 450 mAh. Esta energía es suficiente para hasta 4 horas de funcionamiento continuo a través del altavoz y hasta 7 horas con auriculares. La compacidad del dispositivo lo convierte en un compañero ideal para viajes y actividades al aire libre.

Actualmente, el FiiO RR13 está a la venta en versiones negra y plateada. Su precio se ha fijado en aproximadamente 50 USD, un valor accesible para un dispositivo de audio de calidad y un accesorio moderno. Considerando la popularidad de la marca en el mercado de Uzbekistán, es probable que veamos el gadget pronto en tiendas locales.

FiiORadio FMTecnologíaGadgetRetro
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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