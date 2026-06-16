Nuevos torniquetes de nueva generación implementados en el metro de Moscú: comienza la actualización tecnológica

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Nuevos torniquetes de nueva generación implementados en el metro de Moscú: comienza la actualización tecnológica

En la estación « Delovoy tsentr » del metro de Moscú, ha comenzado el proceso de prueba y puesta en servicio de torniquetes de nueva generación fabricados en la capital rusa. Estos dispositivos se diferencian radicalmente de los modelos anteriores no solo por su diseño, sino también por sus capacidades tecnológicas avanzadas. Según ixbt.com, actualmente se han instalado ocho de estos dispositivos en el vestíbulo oeste de la estación, y se espera que el número aumente en nueve unidades próximamente. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Los nuevos torniquetes cuentan con un cuerpo compacto y ergonómico, lo que permite un uso más eficiente del espacio de la estación. Según representantes del departamento de transporte de Moscú, estos equipos aumentan significativamente la capacidad de flujo de pasajeros. Esto ayudará a reducir las colas en las estaciones de metro, especialmente durante las horas punta (rush hour).

Sistemas de pago y soluciones innovadoras

La principal ventaja de estos dispositivos es su multifuncionalidad. Están adaptados para funcionar con todos los métodos de pago modernos. Específicamente, los pasajeros pueden pagar el transporte a través de:

  • Tarjetas virtuales «Troyka»;
  • El sistema de pagos rápidos (SBP);
  • Tecnología de reconocimiento facial (Face Pay).
Además, los torniquetes están equipados con indicadores de colores brillantes y un sistema de retroalimentación por vibración (respuesta háptica). Esta función ayuda al pasajero a comprender rápidamente que el pago se ha realizado con éxito. Actualmente, los equipos están instalados en plataformas temporales, mientras se llevan a cabo los trabajos de montaje final y configuración.

Planes futuros y eficiencia

Como señaló Maxim Liksutov, vicealcalde de Moscú, este proyecto es parte de un amplio programa de modernización. Según el plan, para finales de 2031 se instalarán más de 4,500 torniquetes de nueva generación en el metro de la capital, el anillo central de Moscú y los diámetros centrales.

El nuevo diseño permite aumentar el número de carriles de paso en las estaciones en un 20 %. Este es un indicador muy importante para el sistema de transporte de una megápolis. Los dispositivos funcionan más rápido que los modelos anteriores, lo que garantiza una mayor eficiencia en la gestión del flujo de pasajeros.

En el contexto de Uzbekistán, el uso de experiencias innovadoras similares durante el proceso de modernización del metro de Tashkent, especialmente la expansión del reconocimiento facial y los sistemas de pago sin contacto, podría crear comodidades adicionales para los pasajeros.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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