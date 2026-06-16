Giro en el mercado de la IA: la cuota de ChatGPT cae por debajo del 50% por primera vez

En el mundo de las tecnologías de IA, el bot ChatGPT de OpenAI ha sido el líder absoluto durante mucho tiempo. Sin embargo, según un nuevo informe para 2026 publicado por la empresa de análisis Sensor Tower, la cuota de mercado mundial de este chatbot ha caído por debajo del 50% por primera vez. Esto indica que los usuarios están migrando activamente hacia servicios alternativos, especialmente los productos de Google y Anthropic. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia .

ChatGPT sigue siendo el asistente de IA más popular del mundo, con más de 1.100 millones de usuarios mensuales. No obstante, el bot, cuya cuota de mercado superaba la mitad en enero de este año, cayó al 46,4% a finales de mayo. Este descenso se explica por el rápido crecimiento de los competidores.

Ascenso de los competidores y dinámica del mercado

Gemini de Google y Claude de Anthropic se han convertido en los principales motores de crecimiento. Actualmente, Gemini ocupa el segundo lugar con una cuota del 27,7%, mientras que Claude completa el top 3 con un 10,3%. Asimismo, proyectos como Grok de xAI, Perplexity, DeepSeek y Meta AI también intentan ganar terreno, aunque su cuota individual es inferior al 5% por ahora.

Según datos de Sensor Tower, los usuarios ya no dependen de una sola plataforma y prueban diferentes asistentes para diversas tareas. Por ejemplo, Claude ha ganado prestigio en productividad y manejo de textos complejos, mientras que Gemini se populariza gracias a su integración con el ecosistema de Google. Curiosamente, las noticias sobre la colaboración de OpenAI con el Departamento de Defensa de EE. UU. provocaron un aumento drástico en las desinstalaciones de la aplicación ChatGPT en febrero, lo que demuestra la importancia de la confianza en la marca para los usuarios.

Ingresos y estrategias de monetización

El mercado de aplicaciones de IA se está comercializando rápidamente. Se espera que en la primera mitad de 2026 los usuarios gasten 4.200 millones de dólares en estas aplicaciones, más del doble de los 1.830 millones de dólares del mismo periodo del año anterior. En este sentido, el bot Claude destaca: el 13% de sus usuarios tiene una suscripción de pago, la tasa de conversión más alta del sector.

OpenAI, por su parte, también está probando nuevas formas de generar ingresos. Desde febrero, han empezado a aparecer anuncios en la interfaz de ChatGPT. Para mayo, aproximadamente el 17% de los usuarios diarios ven publicidad. Los sectores líderes entre los anunciantes son:

Software y tecnología;

Compras en línea (Shopping);

Medios y entretenimiento;

Alimentación y servicios de restauración.

Desde una perspectiva regional, aunque el mercado asiático lidera en número de descargas, se queda atrás de América del Norte y Europa en compras integradas. Esto impulsa a los desarrolladores de IA a dirigir las funciones premium principalmente hacia los mercados occidentales. En general, el mercado está pasando de una fase de crecimiento a una de madurez y generación de ingresos estables.