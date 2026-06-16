SpaceX, que ha revolucionado el campo de las tecnologías espaciales, ha establecido un récord absoluto en el mercado financiero mundial a través de su oferta pública inicial (IPO). La empresa fundada por Elon Musk ha dado el paso más importante en sus 24 años de historia al salir al mercado de valores y captar la atención de los inversores. Este evento marca un giro trascendental no solo para el mundo tecnológico, sino también para la economía global. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según informa TechCrunch, SpaceX puso a la venta 555,6 millones de acciones valoradas en 135 dólares cada una. Aunque inicialmente se planeaba recaudar 75.000 millones de dólares, la cifra final alcanzó los 85.700 millones de dólares. Con este resultado, SpaceX se convierte en la autora de la IPO más grande de la historia de la humanidad. Tras este éxito, la riqueza de Elon Musk aumentó drásticamente, obteniendo oficialmente el estatus de primer trillonario del mundo.

Crecimiento acelerado y récords en el mercado

Las acciones de SpaceX comenzaron a cotizar en el Nasdaq a 150 dólares y en poco tiempo aumentaron su valor en un 11 %. El interés de los inversores fue tan alto que el precio de las acciones subió hasta los 160,95 dólares el primer día de operaciones. Como resultado, el valor de mercado total de la empresa alcanzó los 2,7 billones de dólares, convirtiéndose en una de las cinco empresas más caras del mundo y superando incluso al gigante Amazon.

El volumen de transacciones fue mucho mayor de lo esperado. La plataforma Robinhood informó que se registró un tráfico récord en su sistema tras el debut de SpaceX. Los grandes bancos también se beneficiaron enormemente de este proceso: instituciones financieras como Goldman Sachs y Morgan Stanley obtuvieron aproximadamente 500 millones de dólares en comisiones por ejecutar las transacciones.

Planes estratégicos y posibilidad de fusión con Tesla

Unos días después de la IPO, SpaceX anunció sus planes de expansión. La empresa informó que adquiriría la startup Cursor a cambio de acciones por valor de 60.000 millones de dólares. Se espera que este paso fortalezca aún más las capacidades de SpaceX en las áreas de software e AI. Asimismo, la directora de operaciones, Gwynne Shotwell, hizo una declaración inesperada en una entrevista con el canal CNBC.

La Sra. Shotwell destacó que, en el futuro, una fusión entre SpaceX y Tesla podría facilitar significativamente las actividades de gestión de Elon Musk. Aunque por ahora no sea un plan oficial, tal posibilidad ha provocado intensos debates entre los accionistas de Tesla y los analistas de mercado. La unión de estos dos gigantes podría crear una sinergia sin precedentes en los sectores de la energía y el transporte.

La transformación de SpaceX en una empresa pública también es importante para mercados emergentes como Uzbekistán. La estabilidad financiera de la empresa, que expande la cobertura de internet global a través de la red Starlink, contribuirá a que los servicios de internet satelital de alta velocidad sean más populares en nuestra región en el futuro cercano. De ahora en adelante, la empresa continuará su camino no solo conquistando el espacio, sino también como uno de los participantes más poderosos del sistema financiero mundial.