Snap presenta las esperadas gafas AR Specs: precio y características

Después de años de investigación, Snap finalmente ha presentado al gran público su nueva generación de gafas inteligentes Specs. Presentado en una conferencia de inteligencia artificial en Long-Bich, se espera que este dispositivo abra una nueva página en el mundo de las tecnologías de realidad aumentada (AR). Sin embargo, el precio del dispositivo sorprendió a muchos: el nuevo gadget se ha fijado en 2 195 dólares. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según ixbt.com, el proceso de preventa de las gafas Specs comenzará el 16 de junio. En la primera etapa, el dispositivo se distribuirá en los mercados de EE. UU., Reino Unido y Francia. Cabe destacar que Snap ha estado trabajando en este proyecto durante más de diez años. La empresa lanzó por última vez una versión para consumidores en 2019, tras lo cual todos los modelos se presentaron de forma cerrada solo para desarrolladores.

Especificaciones técnicas y diseño

Visualmente, las Specs recuerdan a unas gafas de sol ligeramente más grandes. Su principal ventaja es que todos los procesos de computación se realizan directamente en el dispositivo. Es decir, no requiere ninguna unidad externa ni conexión por cable. El dispositivo funciona con dos processeurs Snapdragon y tiene un campo de visión de 51 grados, capaz de reproducir 16 millones de colores.

El peso del gadget oscila entre 132 y 136 gramos según el modelo. Aunque esta cifra es significativamente más pesada que la de las gafas Meta Ray-Ban, es mucho más ligera que el casco Apple Vision Pro. La batería permite cuatro horas de funcionamiento continuo, y un estuche de carga especial puede extender el tiempo total de uso hasta 20 horas.

Funcionalidades e inteligencia artificial

Las Specs ofrecen a los usuarios no solo ver videos o tomar fotos, sino también un entorno de trabajo completo. A través del dispositivo, es posible navegar por internet, revisar correos electrónicos y trabajar con aplicaciones de productividad. Además, existe la posibilidad de jugar juegos. Destaca especialmente la función "EyeConnect": cuando dos usuarios se miran, se activa automáticamente una sesión de juego multijugador entre ellos.

El punto más fuerte del nuevo dispositivo es la inteligencia artificial contextual. Si el usuario mira un objeto y hace una pregunta sobre él, las gafas proporcionan inmediatamente la información necesaria. Este tipo de sistema de asistente AI se está convirtiendo actualmente en el principal campo de competencia en el mercado de las gafas inteligentes.

En cuanto al precio, el valor de 2 195 dólares acerca a las Specs al segmento de profesionales y entusiastas de la alta tecnología más que al mercado masivo. Para comparar, las gafas Meta Ray-Ban comienzan en 350 dólares, mientras que el Apple Vision Pro se valora en alrededor de 3 500 dólares. Este paso de Snap se valora como un intento importante, aunque costoso, de aplicar las tecnologías AR en la vida cotidiana.