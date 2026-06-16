Google presenta Android 17: revolución en Gemini y multitarea

Google ha anunciado oficialmente la versión final de su próximo sistema operativo: Android 17. Al mismo tiempo, se presentó Wear OS 7 para relojes inteligentes. Las actualizaciones estarán disponibles primero para los propietarios de dispositivos Pixel, y no solo traen cambios en la interfaz, sino que llevan las capacidades de AI a un nuevo nivel. Este paso es parte de la estrategia de Google para mantener el liderazgo en la carrera de AI contra Apple. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

El aspecto más importante de Android 17 es la profunda integración del modelo de AI Gemini en el sistema. Específicamente, mediante el modelo Lyria 3, los usuarios podrán crear música basada en comandos de texto o imágenes. Además, el modelo multimodal Gemini Omni permite editar videos directamente durante el proceso de comunicación. Según ixbt.com, la función de traducción de voz a voz basada en la tecnología AudioLM ha sido significativamente mejorada en los dispositivos Pixel 10a.

Multitarea y nuevas capacidades de interfaz

La apariencia del sistema también presenta cambios importantes. La nueva «Bubble bar» permite a los usuarios cambiar rápidamente entre aplicaciones y organizarlas. Esto es especialmente conveniente para quienes trabajan con varios programas a la vez. Para los usuarios de redes sociales, se añadió la función de grabar la cámara selfie y la pantalla simultáneamente, facilitando la creación de videos de reacción para TikTok o Instagram.

También hay una novedad inesperada en la conectividad entre dispositivos: Android Quick Share ahora es compatible con la tecnología AirDrop de Apple. Esto permite el intercambio de archivos entre plataformas incluso en modelos más antiguos como el Pixel 8a y 9a. Además, los usuarios podrán dejar mensajes de voz personalizados para situaciones en las que no puedan responder.

Seguridad y relojes inteligentes

Con la actualización de Wear OS 7, los relojes inteligentes son ahora más listos. Ahora, si el Pixel Watch detecta un accidente automovilístico, una caída o un paro cardíaco, enviará automáticamente una notificación a los servicios de emergencia y a sus seres queridos. Asimismo, los relojes ahora funcionan de manera más eficiente con las futuras gafas AI de Google y otros accesorios inteligentes.

Se han implementado las siguientes novedades en el área de seguridad:

función para marcar el dispositivo como «perdido» en la sección Find Hub;

Live Threat Detection — un sistema de detección de amenazas en tiempo real;

posibilidad de restringir contenido mediante un código PIN para el control parental, sin necesidad de vincular una cuenta de Google.

También hay una novedad especial para los entusiastas de los juegos: se presentó un nuevo modo de juego para teléfonos plegables. En él, la pantalla se divide en una proporción 50/50, y la parte inferior se convierte en un gamepad dinámico. Cambios como este convierten a Android 17 no solo en un sistema operativo, sino en un ecosistema flexible adaptado a las necesidades diarias del usuario.