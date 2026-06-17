La inmensidad del universo y las leyes de la física: ¿por qué los extraterrestres no pueden venir a la Tierra?

Recientemente, tras la publicación de documentos clasificados por el gobierno de EE. UU. y los nuevos proyectos de Steven Spielberg sobre extraterrestres, los debates sobre la visita de seres sobrenaturales a la Tierra han vuelto a cobrar fuerza. Encuestas realizadas en EE. UU. y Australia muestran que casi un tercio de la población cree que los extraterrestres visitan nuestro planeta. Sin embargo, las leyes de la física moderna y la escala inmensa del universo hacen que tales visitas sean casi imposibles. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según datos de ixbt.com, el primer y principal obstáculo para tales viajes es la distancia. Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol, se encuentra a unos 40 billones de kilómetros de la Tierra. Se necesitarían 4,3 años para recorrer esta distancia a la velocidad de la luz. El aparato más rápido creado por la humanidad, la sonda Parker Solar Probe, se desplaza a solo 191 km/s, lo que representa apenas el 0,064 % de la velocidad de la luz. A esta velocidad, se requerirían 6 650 años para llegar a la estrella vecina más cercana.

El problema del tiempo y la energía

Incluso si surgiera la posibilidad de moverse a una velocidad cercana a la de la luz, entraría en juego la teoría de la relatividad de Albert Einstein. A medida que aumenta la velocidad, el paso del tiempo se ralentiza. Por ejemplo, después de vivir un año en la Estación Espacial Internacional, se descubrió que el astronauta de la NASA Scott Kelly era unos milisegundos más «joven» que su gemelo en la Tierra. En distancias interestelares, este efecto se intensifica tanto que, cuando una tripulación regresara del espacio, la vida en la Tierra podría haber cambiado durante cientos de años.

La siguiente limitación grave está relacionada con la energía. Según las leyes de la física, cuanto más se acerca un objeto a la velocidad de la luz, más aumenta su masa y se requiere una cantidad infinita de energía para acelerarlo aún más. Actualmente, ninguna fuente de energía disponible para la humanidad es capaz de impulsar una nave tan colosal.

El universo mismo es un entorno peligroso para los viajeros. Aunque el espacio se considera un vacío, existen partículas de gas y polvo. Para una nave que se desplaza a velocidades ultra altas, incluso un solo átomo de hidrógeno puede convertirse en una fuente de radiación potente, destruyendo la nave y su tripulación.

Aunque teóricamente existen modelos de desplazamiento más rápido que la luz, como el motor de Alcubierre, por ahora son solo cálculos matemáticos en papel. En la práctica, incluso si existieran extraterrestres, tendrían que eludir completamente las leyes de la física para llegar a la Tierra, lo cual es imposible según las visiones científicas actuales.