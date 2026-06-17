Rusia endurece las reglas de autorización a través de Gmail y Apple ID

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Rusia endurece las reglas de autorización a través de Gmail y Apple ID

El Consejo de la Federación de la Federación de Rusia ha aprobado modificaciones legislativas que contemplan multas considerables para los propietarios de recursos de internet que infrinjan las reglas de autorización de usuarios. A partir de ahora, las plataformas que no limiten el acceso a sitios y aplicaciones en el territorio del país a través de sistemas extranjeros enfrentarán una grave responsabilidad financiera. Así lo informa Ixbt.com.

Según el nuevo documento legal, para acceder a los recursos del segmento de internet ruso (Runet) es obligatorio utilizar únicamente métodos de identificación autorizados. Estos incluyen la confirmación mediante número de teléfono móvil, los sistemas de identificación estatal (ESIA y el sistema biométrico único), así como la autorización a través de servicios locales. Este es un paso más hacia la restricción del uso de servicios internacionales como Gmail o Apple ID.

Monto de las multas y responsabilidades

Las sanciones administrativas establecidas por las infracciones variarán según el estatus del infractor. Según informa Ixbt.com, las multas para los propietarios de plataformas que no cumplan los requisitos se han fijado de la siguiente manera:

  • Para ciudadanos (personas físicas): de 5 000 a 10 000 rublos;
  • Para funcionarios: de 30 000 a 50 000 rublos;
  • Para personas jurídicas: de 200 000 a 700 000 rublos.
Según explicó Anton Gorelkin, vicepresidente del comité de política de información de la Duma Estatal, estas medidas no están dirigidas contra los usuarios ordinarios de internet. La responsabilidad principal recae sobre los propietarios de plataformas que han ignorado los requisitos legislativos durante dos años. Esto significa que los usuarios comunes pueden seguir utilizando sus cuentas, pero los propietarios de los sitios están obligados a migrar al nuevo sistema.

Independencia tecnológica y seguridad

En opinión de los legisladores rusos, esta medida sirve para reducir la dependencia del segmento de internet del país respecto a las tecnologías extranjeras. En particular, renunciar a los sistemas de autorización proporcionados por los países occidentales se considera una condición importante para garantizar la seguridad nacional de los datos.

Para los usuarios uzbekos, esta noticia podría generar inconvenientes adicionales al utilizar servicios del segmento ruso (por ejemplo, comercio electrónico, educación o portales de entretenimiento). En el futuro, es muy probable que para registrarse en sitios rusos solo se requieran números rusos o sistemas locales.

Los expertos señalan que esta política de "soberanía digital" conducirá a una mayor fragmentación de la internet global. El gobierno ruso busca, mediante estos pasos, reforzar el control sobre los datos de los usuarios y asegurar la estabilidad de los sistemas en condiciones de sanciones externas.

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Abror Shuhratov
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