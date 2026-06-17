El gigante mundial de servicios de transporte Uber ha anunciado el lanzamiento de un servicio de robotaxis premium en Houston, EE. UU., para mediados de 2027, como parte de su estrategia de expansión de tecnologías de conducción autónoma. Este proyecto se lleva a cabo en colaboración con el fabricante de vehículos eléctricos Lucid y la startup Nuro. Este será el segundo mercado importante para Uber después de San Francisco. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según los planes de la compañía, se espera que este servicio sin conductor abarque decenas de ciudades en los próximos años. Actualmente, el enfoque principal está en los mercados de San Francisco y Houston, donde Uber competirá directamente con Waymo, propiedad del holding Alphabet. Waymo ya ofrece con éxito servicios comerciales de robotaxis en estas ciudades.

Colaboración tecnológica y procesos de prueba

Durante varios meses, Nuro ha estado probando SUVs Lucid Gravity equipados con su sistema de control autónomo. Aunque el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) ha permitido la circulación sin conductor de seguridad, por ahora hay especialistas controladores sentados al volante. Cerca de 100 vehículos de este tipo también operan en modo de prueba en las calles de Houston.

Los robotaxis Lucid Gravity están equipados con las tecnologías más modernas. Según TechCrunch e ixbt.com, estos vehículos eléctricos analizan el entorno mediante los siguientes dispositivos:

Cámaras de alta precisión;

Sensores Lidar de estado sólido;

Radares que permiten una visión de 360 grados.

Infraestructura e inversiones

Uber no solo está invirtiendo en tecnología , sino también en infraestructura. En Houston, se ha construido un depósito especial y una estación de carga de 50,000 pies cuadrados para los robotaxis. Este lugar servirá como centro operativo para toda la flota autónoma. Uber presta especial atención no solo a la conducción del vehículo, sino también a la comodidad de los pasajeros en el interior.

Este acuerdo es financieramente muy importante para Lucid y Nuro. Uber ha invertido cerca de 500 millones de dólares en la startup Nuro y se ha comprometido a comprar al menos 35,000 robotaxis a Lucid. Este paso ayudará a Lucid a consolidar su posición en un mercado dominado por Tesla.

Aunque para mercados en desarrollo como Uzbekistán estas tecnologías parecen un futuro lejano, la transición de grandes plataformas como Uber al transporte autónomo tendrá un impacto significativo en la logística global y los precios del transporte de pasajeros. En el futuro, se espera que los taxis sin conductor contribuyan a reducir los costos y aumentar la seguridad.