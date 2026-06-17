Mastodon busca ampliar su audiencia a través de una nueva función

Mastodon, la red social descentralizada, ha dado un paso importante para convertirse en un competidor digno de los gigantes tecnológicos como X (anteriormente Twitter) y Threads. En su nueva versión, los usuarios ahora pueden enviar sus publicaciones en forma de boletines informativos (newsletters) por correo electrónico. Esta novedad está orientada a resolver el mayor problema de la red social abierta: el crecimiento de la audiencia. Así lo informa Techcrunch.com en una noticia.

Esta función, presentada con la actualización Mastodon 4.6, permite a los autores comunicarse directamente con sus suscriptores. Lo más importante es que el lector no necesita registrarse en Mastodon para recibir los boletines. Esto convierte a la plataforma, más que una simple alternativa a X, en un ecosistema conveniente para los creadores de contenido independientes.

Sinergia entre el correo electrónico y la red descentralizada

Se espera que la comunicación a través del sistema de correo electrónico, probado por el tiempo, sea la herramienta principal para atraer nuevos usuarios a Mastodon. Según datos de Mastodon, esta función está destinada a grandes organizaciones mediáticas, periodistas independientes y bloggers. A través de esto, pueden formar su audiencia sin quedar ligados a una sola plataforma y conservar a sus suscriptores si deciden mudarse a otro servidor.

Aunque el límite estándar de la plataforma es de 500 caracteres, los administradores del servidor pueden modificar este límite. Esto permite adaptar algunos servidores para la distribución de artículos largos y materiales analíticos. Asimismo, se ha creado la posibilidad de suscribirse de forma anónima para los usuarios que prefieren la privacidad.

En la nueva versión no solo aparecen los boletines, sino también un diseño actualizado de los perfiles de usuario y la función "Collections" (colecciones). Esta función funciona como los "Starter Packs" de otras redes y permite a los usuarios crear y compartir listas de cuentas interesantes.

Actualmente, Mastodon cuenta con más de 735 000 usuarios activos mensuales, y el número de cuentas en el sistema global de redes sociales abiertas (fediverse) supera el millón. Para utilizar la nueva función, los autores deben tener los permisos correspondientes en sus servidores o utilizar los servicios de hosting proporcionados por Mastodon.

Según los expertos, este paso servirá para que la plataforma Mastodon consolide su lugar fuera de los ecosistemas de Big Tech. Los usuarios ahora podrán seguir a los autores que prefieran sin depender de una red social específica.