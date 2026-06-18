Se espera que el precio del iPhone 18 Pro aumente drásticamente: los smartphones de Apple podrían llegar a los 1400 dólares

Se esperan cambios significativos en la política de precios de los futuros buques insignia de Apple. Según analistas del Wall Street Journal, el precio inicial del iPhone 18 Pro podría aumentar considerablemente hasta alcanzar los 1400 dólares. Esto representa un incremento de casi 300 dólares respecto a los precios actuales. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

La razón principal de este aumento sería el incremento del coste de los componentes, especialmente de los módulos de memoria y los sistemas de cámara. El CEO de Apple, Tim Cook, confirmó recientemente que la empresa enfrenta dificultades debido al aumento de los costes de producción, particularmente el precio de los chips de memoria.

¿Por qué están subiendo los precios?

Los analistas de TechInsights y expertos del sector explican el aumento del precio del iPhone 18 Pro basándose en varios factores técnicos. Las razones principales son las siguientes:

El aumento del precio de los módulos de memoria en el mercado mundial;

La complejidad y el alto coste de los sistemas de cámara de nueva generación;

Los costes logísticos en la producción de semiconductores;

Los costes de transición a nuevos procesos tecnológicos (3nm o inferiores).

El conocido analista Ming-Chi Kuo también estimó que las cámaras del iPhone 18 Pro serán aproximadamente un 50 % más caras que las de la generación anterior. Esto impactará directamente en el precio final de venta al público. Si estas previsiones se cumplen, es muy probable que el precio del iPhone 18 Pro Max comience en los 1500 dólares.

Para el mercado de Uzbekistán, esta noticia significa que los smartphones serán aún más caros. Actualmente, los modelos de iPhone vendidos a través de distribuidores oficiales y no oficiales en nuestro país difieren significativamente de los precios de EE. UU. debido a los aranceles y la logística. Si el precio de fábrica es de 1400 dólares, es natural que estas cifras sean aún más altas en el mercado local.

Además, los analistas señalan que los rumores sobre un modelo iPhone Ultra completamente nuevo desarrollado por Apple se están acercando a la realidad. Si las versiones Pro llegan a los 1400-1500 dólares, que el modelo Ultra se valore en torno a los 2000 dólares ya no parece una fantasía.

Aunque Apple aún no ha emitido un comunicado oficial sobre estos cambios de precios, la situación económica y las tendencias del mercado de componentes hacen que el aumento de precios sea casi inevitable. La empresa podría verse obligada a trasladar los costes a los consumidores para mantener su margen de beneficio.