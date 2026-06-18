Amazon se prepara para competir con NVIDIA en el mercado de chips de AI

Amazon Web Services (AWS), el mayor proveedor de servicios en la nube del mundo, planea iniciar una lucha seria contra el dominio de NVIDIA en el mercado de los semiconductores. La compañía está considerando no solo reservar sus chips Trainium para sus propios servidores, sino también venderlos a otras empresas. Este paso podría cambiar significativamente el equilibrio de poder en el mercado tecnológico global. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según un informe de Bloomberg, Peter DeSantis, jefe de la división de AI de AWS, confirmó que actualmente se están llevando a cabo negociaciones para vender los chips Trainium a otras empresas para su uso en centros de datos. Aunque aún no se ha revelado quiénes son los compradores potenciales, este proceso demuestra cuán altas son las ambiciones de Amazon en el mercado del hardware.

Esta iniciativa también fue mencionada por el CEO de Amazon, Andy Jassy, en su carta anual a los accionistas en abril. Jassy señaló que la demanda de los chips propios de la empresa es tan alta que operarlos como un negocio independiente podría generar ingresos anuales de alrededor de 50 mil millones de dólares. Esta cifra es equivalente a los ingresos anuales de gigantes como Intel.

Un nuevo rival para NVIDIA

Actualmente, NVIDIA es el líder absoluto en el mercado de chips de AI, con ingresos anuales que alcanzan los 326 mil millones de dólares. No obstante, se espera que Amazon, con su potencial de 50 mil millones de dólares, capture una parte significativa del mercado. Esto no solo intensificará la competencia, sino que también podría reducir los costos de desarrollo de las tecnologías de AI.

Hasta ahora, AWS se había abstenido de vender sus chips. La razón principal era que la empresa prefería vincular a los clientes a su ecosistema de nube a través de sus chips. Es decir, los clientes que usaban los chips se veían obligados a pagar también por el almacenamiento de datos, la seguridad y los servicios de red. Ahora, el cambio de estrategia abrirá nuevas fuentes de ingresos para Amazon.

Sin embargo, existen ciertas dificultades para implementar estos planes. Según Andy Jassy, las capacidades para los chips Trainium actuales e incluso para los chips Trainium4 previstos para el próximo año ya están totalmente agotadas. Esto significa que Amazon deberá aumentar drásticamente su volumen de producción para lanzar los chips al mercado externo.

Producción y demanda del mercado

Amazon depende de grandes socios como TSMC para la fabricación de sus chips. Pero competir con gigantes como NVIDIA y Apple por las capacidades de TSMC no será fácil. Según TechCrunch, Doron Aronson, representante de AWS, confirmó que es muy probable que en el futuro vendan sistemas de servidores completos (racks) a otras empresas.

Para los usuarios y las empresas de IT locales, esta noticia podría conducir a una disminución de los precios de los servicios de nube globales. Ante la escasez y el alto costo de los chips de NVIDIA, las soluciones alternativas que ofrece Amazon ayudarán a abaratar los proyectos de AI.

En conclusión, Amazon aspira a convertirse en un actor principal no solo en software y servicios de nube, sino también en el mercado de semiconductores. Mientras Jensen Huang, el jefe de NVIDIA, vislumbra un nuevo mercado de 200 mil millones de dólares para su empresa, Amazon está tomando pasos serios para obtener su cuota de 50 mil millones de dólares.