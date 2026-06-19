Rivian demandada por falsas promesas sobre su piloto automático

El conocido fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Rivian está siendo acusado de proporcionar información errónea sobre las capacidades de conducción autónoma de su pick-up R1T y su SUV R1S. En una demanda colectiva presentada ante el tribunal del distrito central de California, se acusa a la empresa de engañar a los propietarios de vehículos de primera generación y de hacer promesas irrealizables. Así lo informa Techcrunch.com en una noticia.

Los demandantes afirman que Rivian prometió, durante campañas de marketing llevadas a cabo durante cinco años, que estos modelos insignia contarían con un sistema de conducción «sin manos y sin mirada». En términos técnicos, esto representa el nivel 3 de autonomía según la clasificación SAE. Tal sistema debería, en ciertas condiciones, como en autopistas, controlar totalmente la dirección, la aceleración y el frenado sin la intervención directa del conductor.

Promesas incumplidas y limitaciones técnicas

Según ixbt.com, la demanda sostiene que las promesas de Rivian de presentar el sistema Driver+ como una función estándar en cada vehículo producido eran falsas. El documento indica que incluso la actualización de software más avanzada no puede proporcionar las funciones prometidas a los modelos de primera generación (Gen 1), ya que su base técnica no es compatible.

Los documentos judiciales también citan como prueba las declaraciones realizadas por el CEO de Rivian, RJ Scaringe, en la conferencia TechCrunch Disrupt de 2022. Los demandantes alegan que la empresa continuó promocionando estas características para atraer clientes, sabiendo que sus vehículos nunca podrían alcanzar técnicamente el nivel 3 de autonomía.

Por el momento, Rivian se ha negado a dar un comentario oficial sobre el asunto. Los representantes de la empresa prefieren mantener silencio debido a los procesos judiciales en curso. La demanda fue interpuesta por tres demandantes principales, quienes acusan a la empresa de fraude, difusión de información errónea por negligencia y enriquecimiento injusto, solicitando un juicio por jurado.

Segunda generación y procesos judiciales previos

Curiosamente, Rivian renovará radicalmente su plataforma de conducción autónoma en los modelos de segunda generación presentados en 2024. El nuevo sistema está equipado con 11 cámaras, 5 radares y una computadora 10 veces más potente que la anterior. Esto intensifica las quejas de los propietarios de la primera generación, ya que sus vehículos resultaron obsoletos a nivel de hardware.

Este no es el primer conflicto legal importante para Rivian. El año pasado, la empresa acordó pagar 250 millones de dólares para resolver una demanda colectiva de accionistas. En aquel entonces, la disputa surgió debido a un aumento repentino e inesperado en el precio de los vehículos en 2022. El nuevo proceso judicial podría representar otro golpe serio a la reputación y la situación financiera de la empresa.

Aunque los modelos de Rivian no se venden oficialmente en el mercado de Uzbekistán, existen algunas unidades traídas mediante importación privada. Asimismo, este tipo de procesos judiciales en el mercado global sirven como un precedente importante para regular la diferencia entre las promesas publicitarias y las capacidades reales en el sector de los vehículos eléctricos.