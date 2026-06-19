El gobierno de EE. UU. abre la red eléctrica para los centros de datos de AI

La Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC) de Estados Unidos ha dado instrucciones oficiales a los principales operadores de redes eléctricas del país para acelerar el proceso de conexión de los centros de datos de inteligencia artificial (AI) y otros grandes consumidores a la red. Esta decisión se considera un paso crucial para mitigar la crisis energética surgida ante el rápido desarrollo de las tecnologías de AI. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según las nuevas reglas, seis operadores de red principales deben garantizar que los centros de datos se conecten al sistema de transmisión de manera oportuna y ordenada. Un punto clave es que todos los costos relacionados con la conexión serán asumidos por los propietarios de los centros de datos, es decir, los gigantes tecnológicos. Los miembros de la Comisión aprobaron esta decisión por unanimidad.

Innovaciones tecnológicas y nuevas demandas

La FERC no solo busca acelerar la conexión, sino también atraer startups al sector. Se ha encomendado a los operadores estudiar «tecnologías de transmisión alternativas». Aunque no se mencionan nombres específicos, los expertos señalan que se refieren a transformadores de estado sólido y líneas de transmisión superconductoras.

Los operadores de red tienen 30 días para informar sobre sus capacidades de reserva actuales y 60 días para revisar o proteger las tarifas eléctricas regionales. Asimismo, se crearán mayores oportunidades para el uso de fuentes de energía independientes «behind-the-meter» para los centros de datos.

Escasez de energía y aumento de precios

Según Bloomberg, los precios mayoristas de la electricidad han aumentado hasta un 267 % en algunas regiones en los últimos cinco años. Esta situación está ligada a la voracidad energética de los centros de datos. Se estima que para 2035, el consumo eléctrico de estos centros aumentará casi tres veces.

La complejidad de la situación es que, aunque las directrices de la FERC aceleran la conexión, no resuelven el problema de la falta de capacidad de generación. A finales de 2023, el volumen de solicitudes para conectar nuevas plantas eléctricas a la red superó la capacidad total de todas las plantas existentes. Es decir, los proyectos en espera superan lo que el sistema actual puede soportar.

El Secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, elevó este asunto al nivel gubernamental, advirtiendo que los retrasos en la conexión podrían perjudicar la competitividad del país en el campo de la AI. Actualmente, empresas como Google, Microsoft y OpenAI enfrentan grandes dificultades para encontrar fuentes de energía estables para sus centros de datos.