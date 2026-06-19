Creada en Canadá una singular central solar flotante resistente al hielo

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Creada en Canadá una singular central solar flotante resistente al hielo

Investigadores canadienses han desarrollado una planta solar flotante inusual capaz de funcionar ininterrumpidamente incluso en condiciones de frío extremo y en masas de agua congeladas. Esta tecnología permite aplicar eficazmente las fuentes de energía renovable incluso en las regiones más septentrionales. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Para los paneles solares flotantes tradicionales, la capa de hielo durante la temporada de invierno es el mayor riesgo. La expansión y el movimiento del hielo pueden dañar rápidamente las plataformas de plástico. Para resolver este problema, los ingenieros canadienses utilizaron un material de espuma flexible impermeable (poliestireno) y un sistema de burbujas de aire.

Tecnología de burbujas anti-hielo

La base del sistema es una bomba de aireación instalada en el fondo del agua. Según ixbt.com, la bomba impulsa aire al fondo y las burbujas ascendentes llevan las capas cálidas inferiores del agua hacia la superficie. Como resultado, se mantiene un área de agua abierta que no se congela alrededor de la estación, incluso en frío intenso.

Las pruebas realizadas en la provincia de Ontario demostraron que la energía consumida para el funcionamiento de la bomba es muy baja: representa solo el 0,02 % de la potencia total generada por los paneles. El dispositivo experimental logró producir 7,7 MW·h de energía eléctrica durante un año.

La nueva construcción se destaca no solo por su durabilidad, sino también por su eficiencia. Según los cálculos de los investigadores, el coeficiente de rendimiento de este sistema es un 2,7 % superior al de las plataformas flotantes tradicionales. Esto se explica por el contacto cercano de los paneles con el agua y su enfriamiento natural.

Ahorro de agua y perspectivas futuras

Además de la producción de energía eléctrica, esta tecnología es beneficiosa desde el punto de vista ecológico. Los paneles bloquean la luz solar y el viento en la superficie del agua, reduciendo significativamente la evaporación. Los científicos señalan que cubrir la mitad de la superficie de un estanque pequeño con tales paneles puede ahorrar cientos de metros cúbicos de agua al año.

Para regiones como Uzbekistán, con climas muy variables y recursos hídricos limitados, este tipo de tecnologías podrían ser relevantes en el futuro. Esta solución sería útil especialmente para obtener energía eléctrica en embalses que se congelan en invierno y para evitar la evaporación en verano.

Actualmente se está planificando la siguiente fase del proyecto. Los investigadores pretenden probar la tecnología en masas de agua más grandes y en instalaciones comerciales. Si las pruebas concluyen con éxito, se espera que el alcance del uso de la energía solar se amplíe drásticamente en los países nórdicos.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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