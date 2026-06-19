FSP presenta una fuente de alimentación de 3,3 kW y novedades en Computex 2026

En la prestigiosa feria Computex 2026 celebrada en Taiwán, FSP presentó una nueva generación de dispositivos destinados a PC de alto rendimiento, estaciones de trabajo y sistemas de inteligencia artificial (AI PC). El stand de la empresa, organizado bajo el lema « Powering AI Together », se centró en la adaptabilidad de los productos a las cargas de trabajo de AI local. Así lo informa Ixbt.com.

Uno de los exponentes más impactantes de la feria fue la fuente de alimentación FSP Cannon 3300W. Históricamente, la serie Cannon fue creada para alimentar múltiples tarjetas gráficas, especialmente para tareas de minería. Sin embargo, según ixbt.com, ahora este dispositivo se presenta como una solución para estaciones de AI que operan con múltiples GPU. La potencia del nuevo modelo ha aumentado de 2,5 kW a 3,3 kW, cuenta con seis conectores 12V-2x6 y certificación 80 Plus Platinum.

El Cannon 3300W ha sido renovado profundamente a nivel técnico: su base consiste en condensadores japoneses y tecnología GaN (nitruro de galio). Esta tecnología, utilizada habitualmente en cargadores compactos de portátiles, se ha aplicado esta vez en una fuente de alimentación masiva. El fabricante destaca que el dispositivo solo comienza a emitir un ruido significativo con una carga superior al 90 %, lo que demuestra su altísima eficiencia.

Sistemas compactos y flagships blancos

La empresa tampoco olvidó a los entusiastas de los sistemas compactos. Se exhibió el modelo Dagger PM 1200W en formato SFX-L. Esta fuente, compatible con los estándares ATX 3.1 y PCIe 5.1, cuenta con certificación 80 Plus Platinum, es totalmente modular y estará disponible en colores negro y blanco. Esto permite el uso de tarjetas gráficas potentes incluso en chasis de pequeño volumen.

Asimismo, se mostró la versión en color blanco del popular flagship de la empresa, el modelo Mega Ti 1650W — White Edition. Esta fuente con certificación 80 Plus Titanium está destinada a PC gaming que requieren una potencia extremadamente alta. Su modo Eco detiene completamente el ventilador cuando la carga del sistema es inferior al 40 %, garantizando un silencio absoluto.

Chasis y sistemas de refrigeración innovadores

Uno de los productos más atractivos del stand de FSP fue el chasis M581. Este chasis en formato «acuario» se distingue por su diseño de vidrio curvo. Las características peculiares del dispositivo incluyen:

una pequeña pantalla instalada en el ventilador trasero (que muestra la temperatura y la velocidad de rotación);

un bloque de ventiladores frontales giratorios (permitiendo dirigir el flujo de aire directamente a la tarjeta gráfica);

un sistema de iluminación inteligente que cambia de color según el calentamiento del sistema;

soporte para tarjetas gráficas de hasta 445 mm y placas base con conexión de cables trasera.

Además, FSP presentó el sistema de refrigeración líquida de 360 mm llamado FSP AL36. La principal ventaja de este dispositivo es que no requiere ningún software especial para su configuración. Asimismo, el chasis U500 presentado el año pasado fue mostrado nuevamente en un nuevo contexto: como base para estaciones de trabajo basadas en AI.