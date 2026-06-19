Honor X80 Pro Max superó una prueba extrema de 17 horas a 45 grados en el desierto

La carrera por la autonomía en el mercado de los smartphones alcanza una nueva etapa. Antes de su presentación oficial, Honor puso a prueba su próximo buque insignia, el Honor X80 Pro Max, en condiciones climáticas extremas. Este experimento, realizado con ingenieros del sector espacial en el desierto de Gobi, demostró en la práctica las capacidades de resistencia del dispositivo. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según informa la publicación ixbt.com, el smartphone fue utilizado sin interrupción durante 17 horas bajo un sol abrasador a 45°C. A pesar de que el dispositivo se utilizó para tareas complejas como navegación, comunicaciones, procesamiento de datos y diagnóstico de hardware, su energía mostró un resultado mucho más alto de lo esperado. Se informó que, incluso después de varias horas de uso intensivo, la carga de la batería era del 89 %, y solo bajó al 26 % a las 04:25 de la mañana.

Batería y especificaciones técnicas récord

El alto rendimiento del Honor X80 Pro Max se debe a su enorme batería de 11 000 mAh, creada sobre la base de la tecnología Qinghai Lake de cuarta generación. Esto es casi el doble de la capacidad de muchos smartphones insignia actuales. Además, el dispositivo admite un sistema de carga rápida de 90 W.

El smartphone no solo sorprende por su batería, sino también por su pantalla. Según los datos, está equipado con una pantalla OLED de 6,8 pulgadas y 2788x1280 píxeles. El brillo máximo de la pantalla es de 2000 nits, mientras que el brillo pico local alcanza unos sorprendentes 10 000 nits. Esto permite ver la imagen con claridad incluso bajo la luz solar más intensa.

El nuevo modelo ha sido diseñado para resistir no solo temperaturas extremas, sino también impactos mecánicos. El Honor X80 Pro Max cumple con altos estándares de impermeabilidad y resistencia a los golpes. Esto lo convierte en una opción ideal no solo para usuarios comunes, sino también para profesionales que trabajan en condiciones difíciles.

Esta noticia también es relevante para los usuarios de Uzbekistán, ya que el sobrecalentamiento de los smartphones y la rápida pérdida de carga son problemas actuales durante el clima cálido de los meses de verano. Dispositivos como el Honor X80 Pro Max garantizan un funcionamiento estable en tales condiciones. Se espera que el dispositivo salga a la venta en el mercado chino a partir del 22 de junio.