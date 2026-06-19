El mercado de los smartphones plegables crece a niveles récord: Samsung y Xiaomi lideran

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El mercado de los smartphones plegables crece a niveles récord: Samsung y Xiaomi lideran

Una nueva era comienza en el mercado de los smartphones: los usuarios muestran un mayor interés por los dispositivos plegables (foldable) que por los tradicionales monobloque. Los últimos análisis realizados en el mercado ruso indican que el volumen de ventas en este segmento casi se ha duplicado en los últimos cuatro años. Esta tendencia es evidente no solo en los países vecinos, sino en toda la región de la CEI, incluido el mercado de smartphones de Uzbekistán. Así lo informa Ixbt.com.

Según los datos publicados por la compañía MTS, durante los primeros cinco meses de 2026, los consumidores adquirieron más de 42 000 dispositivos plegables. Esta cifra es el récord más alto registrado desde que estos gadgets salieron a la venta. El volumen total de ventas alcanzó los 3,9 mil millones de rublos, lo que sorprende a los expertos del sector.

Dinámica de ventas y tasas de crecimiento

Para comparar, en el mismo periodo de 2022, las ventas de smartphones plegables fueron de solo 24 000 unidades. Este aumento drástico de la demanda en cuatro años se explica por la mayor fiabilidad de la tecnología y una estabilización relativa de los precios. El crecimiento fue del 50 % respecto a 2024 y del 30 % respecto a 2025.

Según los especialistas, los smartphones plegables ya no son simplemente juguetes caros o gadgets experimentales, sino que se han convertido en herramientas de trabajo útiles para la vida diaria. El tamaño de la pantalla, el modo de multitarea (multitasking) y el formato compacto se están convirtiendo en los principales criterios de elección para los usuarios.

Modelos más populares y precios

Actualmente, los siguientes modelos lideran la lista de los dispositivos más vendidos en el mercado:

  • Samsung Galaxy Z Flip7
  • Samsung Galaxy Z Fold7
  • Xiaomi Mix Flip
Los análisis muestran que el precio promedio de los smartphones plegables se sitúa actualmente en torno a los 92,6 mil rublos. Aunque este precio es superior al de los smartphones tradicionales, los usuarios demuestran estar dispuestos a pagar más por una experiencia innovadora.

En el mercado de Uzbekistán, los modelos plegables de las marcas Samsung y Xiaomi también tienen una presencia amplia en tiendas oficiales y mercados tecnológicos. Se observa una tendencia de crecimiento similar a la de Rusia en nuestra región, ya que los usuarios del segmento premium prefieren cada vez más los dispositivos en formato Fold y Flip. Se espera que la competencia se intensifique cuando otras grandes empresas como Apple entren en este mercado en el futuro.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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