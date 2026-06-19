T-Mobayl inicia sus operaciones en la región de Amur, Rusia

T-Mobayl, uno de los principales operadores móviles virtuales de Rusia, ha comenzado a prestar sus servicios comerciales en la región de Amur. Este evento es de importancia estratégica para la empresa, ya que es el primer proyecto bajo una nueva colaboración de infraestructura. Así lo informa el sitio Ixbt.com en su noticia.

Según el servicio de prensa de la compañía, la región de Amur se convirtió en la primera zona donde el operador comenzó a operar utilizando la infraestructura de Beeline. Esta colaboración entró en vigor oficialmente en junio de 2026 y forma parte de la estrategia de desarrollo a largo plazo de la empresa.

La alianza estratégica entre T-Mobayl y Beeline fue anunciada por primera vez en abril de 2026. El lanzamiento de la red en la región de Amur completó el proceso de expansión regional del operador en el Distrito Federal del Lejano Oriente. Se espera que esto intensifique aún más el entorno competitivo en la zona.

Nuevas oportunidades y medidas de seguridad

El operador que ingresa a la nueva región ofrece a sus clientes paquetes de servicios flexibles. Los abonados pueden elegir independientemente el volumen de minutos y tráfico de internet necesarios mediante un configurador de tarifas.

Además, se ha prestado especial atención a los problemas de seguridad para los usuarios de T-Mobayl. Específicamente, los abonados pueden utilizar los siguientes servicios:

Protección contra llamadas de spam;

Capa de protección adicional contra actividades fraudulentas;

Filtros especiales que garantizan la seguridad de los datos personales.

Vladimir Lyubimov, director general de T-Mobayl, destacó que trabajar con la infraestructura de Beeline abre nuevos horizontes para la empresa. Según él, la compañía continuará expandiendo su cobertura de red y reforzando su presencia en otras regiones en el futuro.

Tales cambios en el mercado de las telecomunicaciones de Rusia, especialmente la cooperación de los operadores virtuales con los grandes propietarios de infraestructura, contribuyen a mejorar la calidad del servicio y a optimizar los precios para los usuarios. Estas soluciones tecnológicas representan una experiencia interesante para el mercado de comunicaciones móviles de los países de la CEI, incluido Uzbekistán.