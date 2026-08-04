Traspaso de Marcus Rashford: Fenerbahçe se interesa seriamente por el internacional inglés

El delantero de la selección inglesa y del Manchester United, Marcus Rashford, se ha convertido en el centro de atención del mercado de fichajes. Según Goal.com y The Sun, el club turco Fenerbahçe estaría dispuesto a invertir una cantidad millonaria para hacerse con el jugador de 28 años. Este posible traspaso podría convertirse en uno de los grandes acontecimientos del mercado de verano. Sobre ello, Goal.com informa .

Marcus Rashford pasó la temporada pasada cedido en el FC Barcelona. Durante su productiva etapa en Cataluña, el delantero marcó 14 goles y dio el mismo número de asistencias. A pesar de ello, la directiva del Barça decidió no activar la opción de compra incluida en su contrato, y Rashford regresó a Old Trafford.

El arrepentimiento del entrenador del FC Barcelona

El técnico azulgrana Hansi Flick no ocultó su pesar por la salida de un jugador que se convirtió en uno de los líderes del equipo la temporada pasada. En la rueda de prensa posterior a un amistoso, el entrenador alemán declaró: “No se puede predecir qué ocurrirá con los jugadores cedidos — nuestra situación financiera no es sencilla en este sentido. Sin embargo, estoy muy satisfecho de haber trabajado con él: es un jugador fantástico y una persona extraordinaria”.

Tras finalizar su etapa en España, Rashford también agradeció a los aficionados y empleados del club. En sus redes sociales, escribió: “Agradezco a todos en el club que hayan convertido este periodo en una experiencia positiva y memorable. Disfruté cada momento y me llevo muchos recuerdos especiales”.

Los grandes planes de Fenerbahçe

La directiva del club de Estambul, que respalda al entrenador İsmail Kartal, pretende acabar con el dominio del Galatasaray en la Süper Lig. Por ello, Fenerbahçe se ha activado en el mercado de fichajes para reforzar su plantilla. Marcus Rashford es uno de los tres principales objetivos de la lista elaborada por el club.

El gigante turco ya ha establecido contacto oficial con los representantes del futbolista. Entre los otros jugadores que interesan al Fenerbahçe están el extremo del Crystal Palace Ismaïla Sarr y la estrella del AC Milan Rafael Leão. Sin embargo, la pugna por Marcus Rashford demuestra la firme determinación del club estambulita en el mercado de fichajes.