Se revelan las capacidades de la cámara del smartphone Samsung Galaxy S27 Pro

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Se revelan las capacidades de la cámara del smartphone Samsung Galaxy S27 Pro

La surcoreana Samsung trabaja en sus nuevos smartphones insignia, cuya presentación se espera para el próximo año. En Internet han aparecido los primeros detalles importantes sobre los dispositivos de la serie Galaxy S27, incluidos los modelos Galaxy S27 Pro y Galaxy S27 Ultra. Muchos se preguntan cómo influirán estos cambios en la elección de los usuarios y cuáles serán las diferencias entre los modelos insignia. A este respecto, Ixbt.com informa .

Según la información difundida por ETNews, los futuros Galaxy S27 Pro y Galaxy S27 Ultra de gama alta contarán con cámaras principales y ultra gran angular similares. En concreto, ambos smartphones estarán equipados con un sensor principal de 200 megapíxeles y un objetivo gran angular de 50 megapíxeles. Sin embargo, la principal diferencia fotográfica entre ambos dispositivos estaría en el teleobjetivo.

Principales diferencias entre los modelos

Según el análisis de los especialistas, el Galaxy S27 Ultra mantendrá sus funciones avanzadas e incorporará una cámara periscópica de 50 megapíxeles con zoom óptico 5x. Por su parte, está previsto que la versión Galaxy S27 Pro incluya un módulo teleobjetivo simplificado de 12 megapíxeles con zoom óptico 3x. Si estos datos se confirman, la diferencia en las capacidades fotográficas de los modelos Pro y Ultra será aún más notable de lo previsto.

Según los observadores del sector, esta decisión de Samsung podría deberse al aumento de los precios de los microchips y los componentes de memoria en el mercado internacional. Lanzar una versión sin el módulo periscópico, más costoso, permitiría a la compañía mantener el precio de los nuevos smartphones al nivel de la generación actual y evitar otra subida significativa de precios.

Características de la cámara de los modelos básicos

El informe de ETNews también menciona las capacidades fotográficas de los Galaxy S27 y Galaxy S27+, los modelos básicos de la serie. Según el informe, estos dispositivos no experimentarían grandes cambios en su sistema de cámaras. Se espera que incorporen las siguientes especificaciones técnicas:

  • Cámara con sensor principal de 50 megapíxeles
  • Objetivo ultra gran angular de 12 megapíxeles
  • Zoom óptico 3x y módulo teleobjetivo de 10 megapíxeles
Por ahora, Samsung no ha realizado ningún anuncio oficial sobre su futura línea de smartphones insignia. No obstante, estos primeros datos han provocado intensos debates entre los aficionados a la tecnología y los analistas. Con el tiempo se sabrá cómo afectará a la demanda del mercado la estrategia de mantener estables los precios y diferenciar los componentes.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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