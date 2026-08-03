Un dirigente del RB Leipzig desmiente las informaciones sobre el fichaje de Yan Diomande

La directiva del RB Leipzig, uno de los clubes punteros de la Bundesliga, reaccionó con firmeza a las informaciones sobre el fichaje de su joven talento Yan Diomande por el Real Madrid. Según Sky Germany, el director del club, Marcel Schäfer, negó categóricamente las afirmaciones sobre un acuerdo que había causado gran revuelo en la prensa y afirmó que las negociaciones aún no habían terminado. Así lo ha informado Goal.com .

La incertidumbre del fichaje y los rumores en internet

En las últimas semanas, el extremo marfileño de 19 años se ha convertido en uno de los jóvenes futbolistas más comentados de Europa. Numerosos medios y reconocidos periodistas deportivos, entre ellos Fabrizio Romano, aseguraron que el fichaje del jugador por el club madrileño, por una cifra récord, ya estaba acordado, y Romano incluso utilizó su famosa expresión. Según sus informaciones, el valor total de la operación ascendería a 132 millones de euros: 122 millones en pagos garantizados y otros 10 millones en variables.

Sin embargo, el director ejecutivo del RB Leipzig, Marcel Schäfer, afirmó abiertamente que esos datos eran completamente falsos. Según sus palabras, algunos supuestos expertos exageran la situación al difundir las últimas noticias del mercado de fichajes. Schäfer no negó que exista diálogo entre los clubes, pero subrayó que todavía no se había dado el paso definitivo ni se había alcanzado un acuerdo oficial.

Las circunstancias llamativas de la salida del futbolista

En medio del revuelo en torno al fichaje, los movimientos de Yan Diomande también están captando la atención de aficionados y especialistas. El talentoso jugador, autor de 12 goles y 8 asistencias en la Bundesliga la temporada pasada, no está apareciendo en los últimos partidos de su equipo. En concreto, se perdió el amistoso contra el SC Verl y no viajó a la concentración de pretemporada en Austria con el primer equipo.

Según Goal.com, se cree que el jugador habría alcanzado un acuerdo verbal con el Real Madrid sobre las condiciones de su contrato. Aun así, continúan las disputas entre los clubes por la estructura de los pagos. Además, hay otro factor importante que complica el fichaje: también deben resolverse los conflictos legales entre los antiguos y actuales agentes del futbolista.