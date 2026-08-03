Nikolo Tresoldi: Soy aficionado del Milan desde niño, ya veremos qué depara el futuro

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Nikolo Tresoldi: Soy aficionado del Milan desde niño, ya veremos qué depara el futuro

El delantero del Club Brugge, Nikolo Tresoldi, declaró en una entrevista con la prensa italiana que es aficionado del Milan desde niño y explicó la importancia que tiene este club para él. Según Goal.com informa que el futbolista también habló de sus tradiciones familiares y de los recuerdos relacionados con el Milan.

Tresoldi, futbolista italoalemán, milita actualmente en el Club Brugge de Bélgica y en las categorías juveniles de la selección alemana. Según sus palabras, su cariño por el Milan le viene de su abuelo, y sus raíces familiares desempeñaron un papel importante en esta elección.

Recuerdos de infancia relacionados con el Milan

En una entrevista concedida al pódcast My Turnover, Nikolo Tresoldi recordó cómo se convirtió en aficionado de este equipo:

  • Su abuelo era aficionado del Milan y en su día entrenó en golf a Marco van Basten, Frank Rijkaard y Ruud Gullit.
  • El futbolista explicó que, bajo la influencia de su abuelo, se convirtió en un ferviente seguidor de los Rossoneri y que todavía sigue sus partidos.
  • Al hablar sobre la posibilidad de defender algún día los colores de este equipo, el futbolista no dio una respuesta concreta y señaló que el tiempo lo dirá.
El futbolista afirmó que durante su formación se inspiró en los partidos de Filippo Inzaghi y que después siguió a Luis Suárez. Actualmente, estudia con atención los movimientos de delanteros como Robert Lewandowski y Harry Kane.

Opiniones sobre Rafael Leão

Durante la entrevista, el delantero también compartió su opinión sobre Rafael Leão, líder del Milan. Tresoldi contó que conoció personalmente al portugués en el estadio de San Siro y elogió su calidad.

Según los datos disponibles, pese a que Leão ha sufrido algunas lesiones y dificultades últimamente, Tresoldi afirmó rotundamente que el Milan no lo vendería. En opinión del delantero, Leão fue una de las figuras clave para que el Milan conquistara el título y confía en que volverá a su mejor nivel.

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