Julián Álvarez comienza a entrenarse con el Atlético, se esfuman las esperanzas del Barça

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Julián Álvarez comienza a entrenarse con el Atlético, se esfuman las esperanzas del Barça

El delantero de la selección argentina Julián Álvarez ha comenzado un programa especial de preparación física elaborado por el cuerpo técnico del Atlético de Madrid. Según Marca, la reanudación de los contactos entre el jugador y su club indica que las tensiones sobre su futuro en el mercado de verano se han reducido ligeramente. Goal.com informa .

Se sabe que el delantero de 26 años había declarado abiertamente durante el Mundial que quería afrontar nuevos retos, dejando clara su intención de abandonar el club. Después, la situación a su alrededor se agravó y el Barcelona se convirtió en el principal objetivo del jugador en el mercado de fichajes. Sin embargo, los últimos acontecimientos suponen un serio obstáculo para los planes de los catalanes.

Problemas de fichaje y conflicto entre clubes

Aunque está pasando los últimos días de sus vacaciones, Álvarez comenzó el 1 de agosto sesiones individuales especiales fuera de la ciudad deportiva del Atlético. Este plan físico de nueve días, diseñado por los entrenadores, debe garantizar que el jugador regrese en condiciones óptimas para la nueva temporada.

Las relaciones entre madrileños y catalanes se han deteriorado gravemente. La directiva del Atlético acusó al Barcelona de negociar con el jugador a sus espaldas y presentó una denuncia oficial ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la FIFA. El director general del club capitalino, Miguel Ángel Gil Marín, afirmó tajantemente que el Atlético no negociará con el Barcelona en las circunstancias actuales.

Diego Simeone y las perspectivas de futuro

A pesar del conflicto legal entre los clubes, la relación personal entre Julián Álvarez y el entrenador Diego Simeone sigue siendo positiva. El jugador y el técnico mantuvieron el contacto incluso en el punto álgido de los rumores de fichaje.

La directiva del Atlético considera que los agentes del jugador, y no el propio Álvarez, son los responsables de la situación. El club puso como ejemplo a Antoine Griezmann y recordó cómo el delantero francés recuperó la confianza de los aficionados y de la directiva tras las controversias relacionadas con el Barcelona.

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