Apple impugna la solicitud del Gobierno británico sobre los datos cifrados

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Apple impugna la solicitud del Gobierno británico sobre los datos cifrados

Según informa Techcrunch.com.

Según Financial Times, Apple ha iniciado oficialmente una batalla legal contra la nueva solicitud del Gobierno británico para obtener acceso a los datos cifrados de los usuarios. Este enfrentamiento podría provocar una nueva y grave disputa entre los gigantes tecnológicos y las autoridades estatales por la privacidad y la seguridad nacional.

Apple ha presentado una demanda ante el Investigatory Powers Tribunal, el tribunal que examina los casos relacionados con la vigilancia gubernamental en el Reino Unido. La medida se debe a una «notificación confidencial de capacidades técnicas» emitida por el Gobierno el año pasado.

Órdenes secretas y el problema del cifrado

Esta notificación es una orden legal secreta que exige al Gobierno obtener los datos de los usuarios incluso cuando están cifrados. Según sus críticos, una exigencia así equivale a pedir a Apple que cree una puerta trasera en las copias de seguridad en la nube cuando está activada la función Advanced Data Protection (ADP).

Cabe recordar que la función ADP permite el cifrado de extremo a extremo y que nadie, salvo el cliente, ni siquiera Apple, puede acceder a los datos. Esto representa un paso importante para garantizar la privacidad de los usuarios.

Historial de litigios y consecuencias

Este nuevo proceso judicial comenzó un año después del primer enfrentamiento similar entre Apple y el Gobierno británico. A principios de 2025, las autoridades de Londres enviaron a Apple una orden secreta que exigía acceso a las copias de seguridad cifradas de iCloud de los usuarios. Sin embargo, la orden fue anulada posteriormente tras la intervención de la administración Trump.

Tras la primera orden, la empresa respondió eliminando para los usuarios británicos la posibilidad de utilizar la función ADP. Después, en octubre, el Gobierno británico emitió una segunda orden, que Apple está impugnando actualmente.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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