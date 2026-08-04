El lujoso viaje de OpenAI con influencers provoca indignación pública

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El lujoso viaje de OpenAI con influencers provoca indignación pública

Mientras continúan los intensos debates en torno a las tecnologías de AI, el primer viaje de lujo organizado por OpenAI para blogueros provocó una fuerte indignación entre los usuarios de Internet. Según TechCrunch, un grupo de influencers famosos participó el pasado fin de semana en el evento «Summer Club», celebrado en plena naturaleza en el estado de Nueva York, donde disfrutaron de diversas comodidades y clases sobre el uso de productos. Al respecto, TechCrunch.com informa .

Los videos estéticos y desenfadados publicados en redes sociales por los participantes recibieron numerosos comentarios críticos. En particular, los blogueros que cubrieron el viaje de la marca en TikTok e Instagram fueron acusados de «vender su alma por una bonita habitación de hotel». Algunos usuarios incluso les pidieron que prepararan videos sobre el impacto ecológico de los centros de datos de AI. Tras las críticas, uno de los participantes llegó a borrar uno de sus videos sobre el viaje.

Una nueva estrategia de marketing en el sector

Los analistas señalan que no es inesperado que una gran empresa tecnológica como OpenAI recurra a influencers. En febrero de este año, Vanity Fair informó de que la compañía había nombrado a Charles Porch, exvicepresidente global de alianzas de Instagram, como su primer vicepresidente de colaboraciones creativas. Entre sus funciones está comunicarse con comunidades creativas y estudiar la relación de las personas con las herramientas de AI.

También cabe destacar que OpenAI no es el único laboratorio de AI que trabaja con influencers. Según el boletín tecnológico Sarah and Kate, Anthropic también organizó una cena de influencers para Claude, mientras que Microsoft Copilot invitó a blogueros al Superbowl en febrero. Sin embargo, los eventos de otras compañías no provocaron una reacción tan contundente ni tanto revuelo como el de OpenAI.

La elección del momento y los problemas ecológicos

En un comentario publicado en LinkedIn, uno de los participantes escribió que esperaba que la gente se interesara por los secretos del uso de la tecnología, pero que no había imaginado que hubiera tantas personas con una actitud contraria a la AI. «Ni por un segundo pensé que estos temas serían tan controvertidos», reconoció.

El momento elegido para el viaje tampoco pasó desapercibido. Mientras OpenAI se prepara para firmar un contrato para construir en Ohio un centro de datos valorado en 500 mil millones de dólares, el impacto socioambiental de la infraestructura de AI se había convertido en un tema de actualidad. La celebración de un evento de marca en un lujoso complejo rodeado de naturaleza fue recibida con ironía e indignación por muchos usuarios.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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