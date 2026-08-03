Apple por fin actualizó el asistente de voz Siri, pero por alguna razón no generó revuelo

Apple presentó en julio, en la versión beta pública de iOS 27, el asistente Siri con funciones de inteligencia artificial, retrasadas en numerosas ocasiones. Según ixbt.com, el asistente de voz actualizado por fin empezó a cumplir plenamente las funciones prometidas: comprender el contexto personal, responder preguntas basándose en los conocimientos del mundo y encontrar información importante almacenada en el iPhone. A pesar de ello, esta novedad no provocó la expectación ni el revuelo esperados en el mundo de la tecnología. Como informa Techcrunch.com, esto es así.

Con el paso de los meses y los años, el campo de la inteligencia artificial ha evolucionado a una velocidad enorme. En la actualidad, las herramientas avanzadas de inteligencia artificial ofrecen capacidades de alto nivel, como crear software, realizar tareas complejas de varios pasos, trabajar con personas en un ordenador, razonar, analizar y generar contenido. Ser simplemente un chatbot funcional o un asistente básico ya no se considera un avance tecnológico tan extraordinario como antes.

Capacidades y nuevas funciones de Siri

Sin embargo, esto no significa que el nuevo Siri presentado por Apple sea inútil o carezca de valor. La compañía ha cumplido plenamente los objetivos que se había marcado. Ahora los usuarios pueden conversar con Siri de forma natural, mediante preguntas y respuestas. También se han añadido ajustes para cambiar la velocidad y el tono de las respuestas de voz. Si lo desea, puede comunicarse con el asistente por escrito o utilizar una aplicación específica que recuerda las conversaciones anteriores.

El Siri actualizado comprende profundamente el contexto personal de su propietario. Puede encontrar fácilmente fotos, correos electrónicos, contactos, mensajes de texto o citas del calendario cuya ubicación exacta no se recuerde. Por ejemplo, si le pide que encuentre el último recibo guardado, el asistente lo localiza y lo muestra de inmediato, sin preguntar dónde está. También puede leer datos como el número de un permiso de conducir fotografiado o un código QR capturado en un screenshot para acceder a un sitio web.

Ayuda práctica para las tareas cotidianas

El asistente permite abrir sitios web, crear rutas, escuchar música, editar fotos, redactar correos y ejecutar recursos de audio. Siri ahora reproduce de forma correcta y precisa la canción, el pódcast o el audiobook solicitados en la aplicación adecuada. Aunque pueda parecer algo sencillo, antes se producían problemas con esta función.

Entre las funciones presentadas también se incluyen debatir ideas, aprender sobre un tema nuevo o encontrar una receta para preparar un plato con los ingredientes disponibles en el frigorífico. Asimismo, es posible saber con precisión, según la ubicación, cuándo se celebrará el concierto del grupo favorito o un evento concreto. Con la cámara, también resulta más fácil examinar objetos del entorno o dividir la cuenta de un restaurante entre amigos.