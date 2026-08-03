Liverpool espera que el PSG rebaje sus exigencias por el traspaso de Bradley Barcola

El club inglés Liverpool ha intensificado sus esfuerzos para reforzar la plantilla antes del cierre del mercado de fichajes. El delantero del Paris Saint-Germain Bradley Barcola se ha convertido en el principal objetivo de los Reds, pero ambas partes siguen inmersas en unas negociaciones complicadas por el precio del jugador. La exigencia de 145 millones de libras esterlinas del club parisino por el internacional francés impide al Liverpool actuar con precipitación. Así lo informa Goal.com informa .

Según explicó Mark McAdam, periodista de Sky Sports News, en el programa The Transfer Show, por ahora no han comenzado las negociaciones oficiales entre los dos clubes por Barcola. La directiva del Liverpool valora mucho el talento del futbolista, pero considera excesivas las exigencias económicas fijadas por el Paris Saint-Germain y pide revisar las condiciones.

Un enfoque pragmático y estabilidad financiera

La directiva del Liverpool ha decidido no presentar ofertas por importes que no considera satisfactorios, manteniéndose fiel a la política de valoración interna del club. Para reducir el precio del traspaso, el PSG debe suavizar su postura; de lo contrario, la operación no se llevará a cabo. Después de fichar a Viktor Muñoz por 40 millones de euros, el club de Merseyside está aplicando esta vez una política de fichajes aún más prudente y calculada.

Según la fuente, Bradley Barcola tampoco ve su futuro en el club parisino y está preparado para fichar por otro equipo. El Liverpool podría ser el destino perfecto para continuar su carrera. Sin embargo, mientras el Paris Saint-Germain no rebaje sus exigencias, los ingleses no tienen prisa por presentar una oferta oficial y están preparados para unas negociaciones largas.

Los problemas sobre el terreno de juego y la situación del equipo

Los movimientos actuales en el mercado de fichajes no son casuales. Tras los resultados irregulares en los partidos de pretemporada y los últimos tropiezos, el entrenador ya había declarado abiertamente que era necesario reforzar la plantilla de inmediato. Los servicios de un futbolista estrella de este nivel son imprescindibles para corregir las tensiones y el desequilibrio observados en el juego del equipo.

En esta fase, la directiva del Liverpool se mantiene fiel a sus principios y espera con impaciencia que el PSG ceda en sus pretensiones económicas. Si el club parisino reduce sus exigencias a un nivel razonable, este sonado traspaso aún podría concretarse antes del cierre del mercado.