Lanzamiento de un nuevo asistente basado en AI en la plataforma Rutube

El servicio de alojamiento de videos ruso Rutube ha implementado un nuevo asistente virtual basado en AI con el objetivo de facilitar el trabajo con el contenido para los usuarios. Este servicio, creado sobre la base de la red neuronal GigaChat de Sber, permite a los espectadores obtener información adicional sin interrumpir la visualización del video. Este proyecto fue desarrollado por especialistas del portal Rambler. Así lo informa la noticia .

El nuevo agente inteligente automatiza la búsqueda de información en el alojamiento de videos. Ahora, los usuarios no necesitan ir a otros sitios para encontrar respuestas a sus preguntas. El asistente virtual puede proporcionar instantáneamente datos sobre actores de películas, el equipo de producción, noticias del mundo del cine y hechos sobre la vida de los bloggers. Se espera que esto lleve la experiencia del usuario en la plataforma a un nuevo nivel.

Funciones especiales para los aficionados al deporte

Se han creado oportunidades específicas, especialmente para los fanáticos del deporte. Se ha lanzado un experto deportivo especializado para quienes sigan la Copa del Mundo de fútbol de 2026 a través del canal oficial Match TV en la plataforma Rutube. Este agente de AI domina toda la información sobre el campeonato, incluyendo el calendario de juegos, la alineación de los equipos y datos estadísticos.

Los desarrolladores destacan que la AI especializada en deportes utiliza únicamente fuentes oficiales y verificadas. Esto permite a los espectadores protegerse de información incorrecta o no comprobada. Esta funcionalidad sirve para satisfacer rápidamente las necesidades de información de los usuarios durante los grandes eventos deportivos.

Desarrollo del ecosistema digital

Según el servicio de prensa de activos digitales de Gazprom-Media Holding, la integración de agentes de AI es parte de la estrategia de la empresa para desarrollar servicios inteligentes. Estas herramientas no solo proporcionarán información, sino que en el futuro perfeccionarán el sistema de recomendación de contenido personalizado para cada usuario.

Esta novedad también puede ser interesante para los usuarios uzbekos, ya que muchos espectadores en nuestra región siguen contenidos en ruso. Aunque GigaChat se basa principalmente en una base de datos en ruso, sus capacidades dentro del alojamiento de videos pueden competir con funciones similares en plataformas globales (como YouTube).

Según los expertos, los asistentes de AI se convertirán pronto en una parte integral de todas las grandes plataformas de video. Este es un paso importante destinado a aumentar el tiempo de permanencia del usuario en la plataforma y cambiar la cultura de consumo de contenido. Al implementar esta tecnología, Rutube pretende demostrar su potencial tecnológico.