Microsoft reconoce error en la Papelera de todas las versiones de Windows

Microsoft ha confirmado oficialmente la aparición de un nuevo error en todas las versiones actuales del sistema operativo Windows. Este problema surgió tras la instalación de la actualización KB5094126 de junio, afectando el funcionamiento de la interfaz de usuario. Aunque este fallo no pone en riesgo la estabilidad general del sistema, está causando inconvenientes a muchos usuarios. Así lo informa Ixbt.com.

El problema principal se observa durante el uso de la « Papelera de reciclaje » (Recycle Bin). Según la información proporcionada por Microsoft, el nombre original del archivo se muestra incorrectamente en la ventana de confirmación al eliminar un archivo. Por ejemplo, si un usuario intenta eliminar el archivo « informe.docx », el sistema muestra en su lugar el nombre técnico interno del sistema de archivos (por ejemplo, « $R12345.docx »).

Aspectos técnicos y seguridad del error

Los expertos señalan que este error es puramente visual. Esto significa que los archivos en sí no se dañan y su contenido no cambia. Al entrar en la Papelera, la lista de archivos aparece como de costumbre, con los nombres correctos. Asimismo, la función de restaurar (Restore) sigue operativa: el archivo se restaura en su ubicación anterior con su nombre original.

Este problema afecta a casi todas las versiones compatibles de Windows, incluidas las ediciones para usuarios domésticos y las diseñadas para servidores. Esto demuestra la magnitud del fallo. Actualmente, los ingenieros de Microsoft están trabajando para solucionar el error.

Solución y expectativas

Según Ixbt.com, el paquete que corrige este error se incluirá en el próximo conjunto de actualizaciones acumulativas de Windows. Por ahora, la única solución para los usuarios comunes es esperar la corrección oficial. Para los clientes corporativos, la situación es un poco diferente.

Para las organizaciones que requieran una solución inmediata, Microsoft ofrece una solución temporal (workaround). Sin embargo, para obtener estas instrucciones, las organizaciones deben contactar directamente con el servicio de soporte empresarial de Microsoft. Se recomienda a los usuarios, incluidos los de Uzbekistán, que no se preocupen si ven nombres de archivos extraños tras esta actualización, ya que esto no provoca pérdida de datos.