En el mundo de las tecnologías modernas, la vida útil de los dispositivos suele estar limitada por el periodo de garantía definido por el fabricante. Sin embargo, pruebas recientes han demostrado que los soportes de datos de generaciones anteriores pueden ser más fiables que muchos de los modelos nuevos que se venden hoy en día. Un experimento realizado por el autor del canal de YouTube WolfyTech demostró la sorprendente resistencia de un SSD SanDisk P4 fabricado en 2010. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Este disco de baja capacidad de 64 GB, elegido como objeto de prueba, soportó una presión aproximadamente 25 veces superior a la carga indicada en sus especificaciones técnicas. El fabricante SanDisk había establecido un total de 40 TBW (recurso de escritura) para este modelo. Sin embargo, durante las pruebas prácticas, se escribieron con éxito más de un petabyte, es decir, más de 1000 TB de datos, y el dispositivo sigue funcionando.

¿Cuál es el secreto de esta solidez tecnológica?

La larga vida de este SSD no es casualidad. Según los expertos, la razón principal son los chips de memoria de tipo MLC NAND utilizados. Fabricados con un proceso tecnológico de 32 nm, estos chips tienen un recurso mucho mayor que los tipos de memoria TLC y QLC populares hoy en día. En los discos modernos, se sacrifica la resistencia para alojar más datos en un espacio más pequeño.

Los datos estadísticos del dispositivo también son sorprendentes: ha estado encendido durante más de 60 000 horas y ha sido reiniciado más de 1100 veces. A pesar de ello, no se ha observado ningún error crítico ni pérdida de datos. Estos indicadores muestran cuánta atención se prestaba a la calidad en el enfoque de ingeniería de hace diez años.

El SanDisk P4 fue presentado en su momento como una solución específica para netbooks y las primeras laptops ultra-delgadas. Hoy en día, casi no se encuentran discos con este tipo de memoria en el mercado de consumo. Aunque los SSD actuales han avanzado mucho en velocidad, su desgaste físico y recurso de escritura a menudo no alcanzan este nivel «honorífico» de una década.

En el mercado de Uzbekistán, los usuarios suelen elegir unidades QLC más baratas, pero este experimento recuerda una vez más lo importante que es prestar atención al tipo de memoria y su recurso para almacenar datos importantes. Basándose en la información de ixbt.com, se puede decir que las tecnologías antiguas a veces pueden resultar sorprendentemente fiables.

Este caso ha provocado intensos debates entre los entusiastas de la tecnología. Mientras que muchos acusan a los fabricantes de reducir deliberadamente la vida útil de los productos, otros lo consideran el resultado natural de la carrera por la capacidad y la velocidad. En cualquier caso, el récord del disco SanDisk de 16 años sirve como un ejemplo particular para los fabricantes de SSD modernos.