La intensa competencia en el mercado de la AI y el encarecimiento de la capacidad de cómputo están obligando a los gigantes tecnológicos a buscar soluciones más económicas. Microsoft está considerando abandonar los modelos de OpenAI y Anthropic para su servicio Copilot Cowork y migrar al modelo DeepSeek V4 de China. Este paso busca no solo optimizar los costes, sino también ofrecer servicios de AI a un público más amplio. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot, agentes y plataformas de Microsoft, destacó en una entrevista con Axios que el uso intensivo de la AI conlleva un aumento drástico de los costes. Actualmente, los sistemas Copilot dependen principalmente de GPT-4 y otros modelos avanzados de alto coste. Sin embargo, a medida que crece el número de usuarios, resulta más difícil para la empresa mantener sus índices de rentabilidad.

Equilibrio entre ahorro y eficiencia

Microsoft planea lanzar una versión más económica de Copilot Cowork en las próximas semanas. Aunque la empresa no ha confirmado oficialmente qué modelo utilizará, los expertos señalan a DeepSeek V4 como el candidato principal. Este modelo destaca por su alto rendimiento y por ser varias veces más barato que sus competidores.

La startup DeepSeek anunció recientemente que redujo el precio de su modelo insignia V4-Pro en un 75 %, convirtiéndolo en una de las soluciones más atractivas del mercado. Esta política de precios puede ser decisiva, especialmente para la creación de agentes de AI para clientes corporativos. Según los datos, DeepSeek ha sido nombrada el proveedor de software de más rápido crecimiento en la categoría de servicios de AI corporativa a junio de 2026.

Situación geopolítica y perspectivas del mercado

Curiosamente, el gobierno de EE. UU. se ha abstenido hasta ahora de incluir a la startup DeepSeek en la lista negra de empresas que amenazan la seguridad nacional. Esto permite que empresas estadounidenses como Microsoft utilicen legalmente esta tecnología. Según los expertos, si Microsoft logra realizar esta transición con éxito, otros gigantes tecnológicos también empezarán a prestar atención a modelos alternativos más económicos.

En resumen, esta estrategia de Microsoft persigue los siguientes objetivos:

ampliar el alcance de usuarios reduciendo el precio del servicio Copilot;

reducir la dependencia de proveedores como OpenAI y Anthropic;

mantener una alta rentabilidad en el mercado de agentes de AI;

atraer clientes corporativos mediante precios competitivos.

Si este plan se lleva a cabo, el mercado de la AI entrará en una nueva etapa: ahora, no solo la potencia tecnológica, sino también la eficiencia económica pasarán a primer plano.