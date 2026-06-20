China al borde de una revolución tecnológica: primera llamada satelital a través de un smartphone convencional

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China al borde de una revolución tecnológica: primera llamada satelital a través de un smartphone convencional

La empresa china Yuanxin Satellite ha logrado un giro trascendental en el campo de las tecnologías de comunicación. Los ingenieros de la compañía han realizado con éxito, por primera vez, una llamada a través de satélite utilizando un smartphone de serie estándar, sin ningún dispositivo adicional. Este logro se valora como un paso importante hacia la eliminación de la frontera entre las comunicaciones móviles tradicionales y las tecnologías espaciales. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

En el proceso de prueba se utilizó un satélite experimental puesto en órbita el 9 de junio de 2026. Según los desarrolladores, la calidad de la llamada es similar a la de las redes 5G modernas, y no se requirió ningún teléfono satelital especial ni antenas externas. Esta tecnología permite mantenerse conectado incluso en las zonas más remotas y sin cobertura móvil.

Solución tecnológica y resolución de problemas

Según ixbt.com, la base de este proyecto es un satélite de nueva generación con un arreglo de antenas de fase digital en banda L. Los ingenieros lograron resolver el problema del retraso y la distorsión de la señal, que es el mayor obstáculo en las comunicaciones satelitales. Para ello, se desarrolló un sistema propio de ajuste dinámico y compensación de los parámetros de transmisión de datos.

La principal ventaja de la nueva tecnología es su total compatibilidad con la infraestructura móvil existente. Es decir, los usuarios podrán conectarse directamente a los dispositivos espaciales a través de sus smartphones habituales. Esto fortalece significativamente la posición de China en la competencia con proyectos globales como Starlink.

El programa «Thousand Sails» y los planes futuros

Estas pruebas forman parte del vasto programa chino «Thousand Sails». En el proceso de prueba, el satélite China Mobile 02/CMCC-02 también participó junto con el aparato de Yuanxin Satellite. Ambos dispositivos fueron puestos en órbita mediante el cohete Zhuque-2E Y6 y servirán para integrar las futuras redes de comunicación terrestres y espaciales.

Actualmente, cerca de 200 satélites de la empresa están operativos en órbita. Los planes son muy ambiciosos :

  • Llegar a 1 296 dispositivos espaciales para el año 2027 ;
  • Crear una red global compuesta por más de 15 000 satélites a largo plazo ;
  • Proporcionar internet móvil y comunicaciones de voz continuas y de alta velocidad en todo el mundo.
Este proyecto no es solo una demostración tecnológica, sino un movimiento destinado a establecer nuevos estándares en el mercado global de las telecomunicaciones. Si China implementa esta tecnología a gran escala, comenzará una era completamente nueva para los fabricantes de smartphones y los operadores de comunicaciones.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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