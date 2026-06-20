Dominio absoluto en la carrera espacial: SpaceX se apodera de casi el 90 % del mercado mundial

La compañía SpaceX, dirigida por Elon Musk, está registrando resultados sin precedentes en el mercado global de transporte espacial. Según la agencia de análisis Bryce Tech, de un total de 647 412 kg de carga útil puestos en órbita en el primer trimestre de 2024, 556 057 kg correspondieron a SpaceX. Esto significa que la empresa controla actualmente la mayor parte del mercado mundial. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

El director de la compañía, Elon Musk, basándose en estas estadísticas, destacó que la brecha con los competidores se ampliará aún más en el futuro. Según él, una vez que el proyecto Starship esté plenamente operativo, SpaceX tendrá la capacidad de llevar al espacio 100 veces más carga que todas las demás empresas del mundo combinadas. Incluso si otros proveedores triplicaran su ritmo, la superioridad de Starship se mantendría.

Starship y la estrategia de vuelos horarios

Las ambiciones de Musk no se limitan solo al volumen de carga. Ha fijado una meta extremadamente audaz para SpaceX: lanzar los cohetes Starship más de 10 000 veces al año. Si este plan se concreta, los vuelos al espacio se realizarían cada hora, o incluso más rápido. Para referencia, un año tiene 8 760 horas, lo que implica que los vuelos se organizarían mediante un método de cadena de montaje.

Un sistema de vuelos de tan alta frecuencia reducirá drásticamente el coste de entrega de carga en órbita. Se espera que la principal limitación actual de la industria espacial —el bajo número de vuelos y los precios elevados— sea eliminada gracias a Starship. Este es un factor que podría cambiar radicalmente la estructura de la economía espacial mundial.

Inversiones masivas en infraestructura

Para alcanzar estos objetivos estratégicos, SpaceX está invirtiendo 1 800 millones de dólares en la expansión de su infraestructura en Florida. Como parte del proyecto, se están construyendo nuevas plataformas de lanzamiento y un enorme complejo Gigabay destinado al ensamblaje y mantenimiento de cohetes. Este centro servirá como base técnica del programa Starship.

La visión a largo plazo de Elon Musk es aún más sorprendente. Ha señalado que en el futuro se tendrán que gastar billones de dólares para crear la antimateria necesaria para que la humanidad viaje a otros sistemas estelares. Por ahora, la empresa se dedica a consolidar su hegemonía absoluta en la órbita terrestre y a crear las bases para la colonización de Marte.

Según los expertos, tal ritmo de crecimiento de SpaceX podría poner en una situación difícil no solo a las empresas privadas, sino también a las agencias espaciales de las grandes naciones. Si el proyecto Starship resulta tan eficaz como se espera, SpaceX se convertirá en la única y más barata «puerta» de acceso al espacio.