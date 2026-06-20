SpaceX moderniza el cosmódromo Starbase: actualización del sistema Mechazilla

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SpaceX moderniza el cosmódromo Starbase: actualización del sistema Mechazilla

La compañía SpaceX, liderada por Elon Musk, ha iniciado una nueva fase de modernización de la infraestructura en el cosmódromo Starbase de Texas. Actualmente, los especialistas están desmontando las partes obsoletas de la torre Mechazilla en la primera plataforma de lanzamiento. Esta torre es una estructura de ingeniería única diseñada para atrapar en el aire el propulsor Super Heavy y la nave Starship durante el aterrizaje. Así lo informa Ixbt.com.

Según reporta Ixbt.com, para este complejo proceso se ha movilizado una de las máquinas más potentes del mundo: la grúa de orugas Liebherr LR11000. Fabricada por el consorcio alemán Liebherr, esta grúa tiene una capacidad de elevación de hasta 1000 toneladas, lo que permite sustituir de forma segura las enormes secciones de la torre. En lugar de las estructuras antiguas, se están instalando nuevos elementos estandarizados.

Unificación y eficiencia tecnológica

El objetivo principal de estos cambios es estandarizar todas las plataformas de lanzamiento en el área de Starbase. Los nuevos sistemas que ya se utilizan en la segunda plataforma se están implementando ahora en la primera. La unificación del equipo simplifica el proceso de mantenimiento y aumenta significativamente la fiabilidad de los vuelos.

Actualmente, los especialistas de SpaceX no se limitan solo a las obras de construcción. Paralelamente, se llevan a cabo pruebas de nuevas naves y aceleradores, la instalación de motores y revisiones constantes de los sistemas de refrigeración por agua. Todas estas acciones están orientadas a llevar el proyecto Starship más rápidamente a su fase operativa.

Objetivos revolucionarios en el transporte espacial

Según Elon Musk, una vez que Starship esté plenamente operativo, SpaceX se convertirá en el líder absoluto en el lanzamiento de carga al espacio. Según sus previsiones, la empresa tendrá la capacidad de entregar en órbita una masa 100 veces superior a la de todos los demás proveedores espaciales del mundo combinados.

Incluso si otras empresas triplicaran sus indicadores, se espera que la superioridad tecnológica de SpaceX se mantenga. Estas labores de modernización sirven de base no solo para las misiones de Starship a la Luna, sino también para las futuras misiones a Marte. Estas noticias también son importantes para los entusiastas del espacio en Uzbekistán, ya que el éxito de Starship influye directamente en el internet satelital global (Starlink) y en la reducción de los costes de la exploración espacial.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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