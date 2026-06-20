El premio Nobel John Jumper deja Google DeepMind para unirse a Anthropic

Se ha producido un traslado inesperado en el mundo de la AI: el renombrado científico John Jumper, recientemente galardonado con el premio Nobel de química, ha dejado el laboratorio DeepMind de Google. Considerado uno de los expertos más prestigiosos del sector, Jumper continuará su carrera en Anthropic, uno de los principales competidores de Google. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

John Jumper trabajó eficientemente en el equipo de DeepMind durante casi nueve años. En su página de la red social X (antes Twitter), expresó su gratitud al director de la empresa, Demis Hassabis, destacando que DeepMind seguirá siendo un lugar único para los descubrimientos científicos. Según Jumper, Hassabis le dio la oportunidad de dirigir el proyecto AlphaFold solo seis meses después de defender su tesis doctoral.

La revolución de AlphaFold y los logros científicos

John Jumper y Demis Hassabis fueron galardonados con el premio Nobel en 2024 por crear AlphaFold, un modelo de AI capaz de predecir la estructura 3D de las proteínas basándose en secuencias genéticas. Esta tecnología ha provocado una verdadera revolución en la biología y la medicina, ya que determinar la estructura de las proteínas era anteriormente un proceso complejo que requería décadas.

Según Bloomberg, Jumper también desempeñó un papel importante recientemente en el equipo de desarrollo de herramientas de programación de Google. Sin embargo, se dice que el gigante tecnológico enfrenta ciertas dificultades para vender estas herramientas a las estructuras empresariales. Su paso a Anthropic demuestra cuán intensa se ha vuelto la lucha por los expertos en AI.

Rotación de personal e intensificación de la competencia

Esta no es la única pérdida de la semana para DeepMind. Anteriormente, se supo que Noam Shazeer, uno de los fundadores de Character AI, también dejó Google para unirse al equipo de OpenAI. Estos movimientos entre los científicos e ingenieros más fuertes del mundo pueden afectar significativamente el equilibrio de poder en el mercado de la AI.

Esta noticia también es relevante para los entusiastas de la tecnología en Uzbekistán, ya que la carrera entre Anthropic (creador del modelo Claude) y OpenAI (creador de ChatGPT) entra en una nueva etapa. El traslado de personal altamente cualificado, como un premio Nobel, hacia la competencia acelerará la aparición de algoritmos más perfectos e inteligentes.

Por ahora, no se ha revelado en qué proyecto específico trabajará John Jumper en Anthropic. Sin embargo, su experiencia en biología y sistemas de computación complejos servirá sin duda para ampliar las capacidades de las próximas generaciones de modelos de Anthropic.