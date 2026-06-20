China crea un centro de cómputo espacial: los datos ahora se procesarán en órbita

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China crea un centro de cómputo espacial: los datos ahora se procesarán en órbita

China está iniciando una nueva era en el mundo tecnológico. El gobierno del país ha aprobado oficialmente la creación del Centro de Innovación de Tecnologías de Cómputo Espacial. Este proyecto prevé trasladar la AI y los procesos de cálculo complejos desde los centros de datos terrestres directamente al espacio, a satélites y plataformas orbitales. Así lo informa Ixbt.com.

Según la publicación ixbt.com, se espera que el nuevo centro comience sus actividades para finales de junio de este año. El objetivo principal del proyecto es crear un ecosistema integrado para los sistemas de cómputo espacial, el Internet de las cosas (IoT) satelital y los futuros centros de datos orbitales. No se trata solo de transmitir datos, sino de permitir su análisis en el propio espacio.

Ventajas de los centros de datos orbitales

Actualmente, los satélites solo funcionan como herramientas de recolección y transmisión de datos. La nueva tecnología, mediante procesadores potentes y algoritmos de AI integrados, permitirá el procesamiento de datos in situ. Se espera que esto provoque cambios revolucionarios en las siguientes direcciones:

  • Reducción de la carga en los centros de datos terrestres;
  • Optimización del volumen de información transmitida desde el espacio a la Tierra (solo se envían los resultados procesados);
  • Aumento significativo de la velocidad de la teledetección terrestre y los servicios de comunicación;
  • Formación de redes inteligentes intersatelitales.
En el marco de este proyecto, se unirán los mayores fabricantes de electrónica de China, representantes de la industria espacial y empresas desarrolladoras de software de AI. Este enfoque centralizado sirve para acelerar los procesos tecnológicos y llevar la infraestructura espacial a un nuevo nivel.

Cabe destacar que la idea de realizar cálculos en el espacio no solo interesa a China. Empresas privadas estadounidenses como SpaceX y Blue Origin ya habían anunciado anteriormente que trabajan en proyectos similares. Sin embargo, el enfoque de China se distingue por ser un programa estratégico a nivel estatal.

Según los expertos, las capacidades de cómputo espacial mejorarán en el futuro la cobertura de internet global y asegurarán el funcionamiento en tiempo real de sistemas de cartografía de ultra alta precisión. Esto supondrá un gran giro no solo en fines militares o científicos, sino también civiles: navegación, agricultura y monitoreo ecológico.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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