Un proceso judicial inusual relacionado con la violación de derechos de autor ha concluido en el Reino Unido. Mark Kerns, de 47 años y residente de East Yorkshire, fue condenado a 26 meses de prisión suspendida por grabar y vender mezclas y remixes de artistas famosos en CDs sin autorización. Este caso se ve como un resurgimiento de la piratería « old school », casi olvidada en la era del streaming digital. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según la sentencia, Kerns evitará la prisión efectiva si no comete nuevas infracciones durante los próximos 18 meses. Sin embargo, como parte de su condena, deberá realizar 250 horas de trabajos comunitarios obligatorios. Esta medida tiene como objetivo proteger los intereses de los titulares de los derechos de autor y evitar la obtención de ganancias ilegales.

Siete años de indagación e investigación

La historia de este caso penal se remonta a varios años. Las actividades de Mark Kerns llamaron la atención de las autoridades por primera vez en 2018. En 2019 comenzaron las investigaciones a fondo y en 2022 se realizó un registro en su domicilio. Solo dos años después, cuando el acusado se declaró culpable ante el tribunal de Hull, el proceso llegó a su etapa final.

Según los datos de la investigación, el hombre creó compilaciones musicales utilizando pistas de artistas reconocidos y las distribuyó al público en CDs. Para ello, no obtuvo permiso ni de los músicos ni de los sellos discográficos. Las autoridades locales destacaron que tal actividad consistía en lucrarse a expensas de la propiedad intelectual ajena sin pagar las regalías correspondientes a los creadores.

Según informa la publicación ixbt.com, no se han revelado detalles sobre el esquema de distribución de los discos. Por ahora, no existen hechos concretos sobre si estos productos se vendieron a través de Internet o se distribuyeron en mercados locales. No obstante, esta forma de piratería musical se considera hoy en día un caso muy poco común.

La situación en Uzbekistán y en el mercado mundial

Hoy en día, la industria musical mundial genera ingresos principalmente a través de plataformas como Spotify, Apple Music y YouTube. En Uzbekistán, la venta de CDs y DVDs también ha disminuido drásticamente en los últimos años, siendo sustituida por el contenido digital. Sin embargo, este caso británico demuestra que la protección de la propiedad intelectual sigue siendo un tema relevante.

Según los expertos, estos casos judiciales son importantes no solo por el daño material, sino también para fomentar una cultura de derechos de autor. La reproducción no autorizada del trabajo ajeno con fines comerciales conlleva responsabilidad legal, independientemente del avance tecnológico.